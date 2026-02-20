Petronila fue hallada muerta, presuntamente asfixiada por su expareja en la vivienda que okupaba desde hacía tres años

A Petronila la encuentran muerta, asfixiada presuntamente a manos de su expareja. El crimen sucede en el bajo que ella okupaba desde hacía tres años. Horas después del suceso comienzan a verse movimientos en la vivienda: varias personas están vaciando la casa. Se ve cómo varios hombres entran y salen continuamente, sacando maletas y bolsas para meterlas en un coche. Una de estas personas es el hijo de Petronila.

'En boca de todos' ha podido hablar con María y Marcos, la hermana y el hijo de Petronila, quienes explican cómo se encuentran tras lo sucedido: “Estamos destrozados, no nos esperábamos esto, la verdad es totalmente horroroso”.

María explica que él tenía una orden de alejamiento: “Ya no vivían juntos, él tenía una orden de alejamiento, pero seguía acosándola, yo solía preguntarle por el caso y ella me decía que no tenían contacto. Sin embargo, él venía a golpearle la puerta”.

Hermana de la víctima: "Seguramente la estaba esperando cuando volviera de dejar a la niña en la guardería"

María comenta que no saben cómo pudo entrar en la casa: “No sé cómo entró porque mi sobrino estaba en la casa, pero por sus estudios salió a las ocho de la mañana y seguramente la estaba esperando cuando volviera de dejar a la niña en la guardería”.

Marcos comenta que no veía a su madre nerviosa: “Ella estaba tranquila, feliz, excepto cuando él venía a golpear la puerta a altas horas de la noche”.