La familia de la inquiokupa presuntamente asesinada por su expareja: “Tenía una orden de alejamiento, pero seguía acosándola”
Petronila fue hallada muerta, presuntamente asfixiada por su expareja en la vivienda que okupaba desde hacía tres años
El hermano de la mujer degollada en Xilxes: “Dudé un poco, pero sabía que él podría haberlo hecho”
A Petronila la encuentran muerta, asfixiada presuntamente a manos de su expareja. El crimen sucede en el bajo que ella okupaba desde hacía tres años. Horas después del suceso comienzan a verse movimientos en la vivienda: varias personas están vaciando la casa. Se ve cómo varios hombres entran y salen continuamente, sacando maletas y bolsas para meterlas en un coche. Una de estas personas es el hijo de Petronila.
'En boca de todos' ha podido hablar con María y Marcos, la hermana y el hijo de Petronila, quienes explican cómo se encuentran tras lo sucedido: “Estamos destrozados, no nos esperábamos esto, la verdad es totalmente horroroso”.
María explica que él tenía una orden de alejamiento: “Ya no vivían juntos, él tenía una orden de alejamiento, pero seguía acosándola, yo solía preguntarle por el caso y ella me decía que no tenían contacto. Sin embargo, él venía a golpearle la puerta”.
Hermana de la víctima: "Seguramente la estaba esperando cuando volviera de dejar a la niña en la guardería"
María comenta que no saben cómo pudo entrar en la casa: “No sé cómo entró porque mi sobrino estaba en la casa, pero por sus estudios salió a las ocho de la mañana y seguramente la estaba esperando cuando volviera de dejar a la niña en la guardería”.
Marcos comenta que no veía a su madre nerviosa: “Ella estaba tranquila, feliz, excepto cuando él venía a golpear la puerta a altas horas de la noche”.