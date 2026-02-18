El hijo de José Luis Ábalos defiende a su padre en 'En boca de todos'

Víctor Ábalos acusa a dirigentes socialistas como Diana Morant o Rebeca Torró de "falsas feministas": "Son conocedoras de muchas cosas"

Compartir







Víctor Ábalos, el hijo del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ha visitado el plató de 'En boca de todos' para responder a todos los mensajes que señalan a su padre en relación con amaños en primarias.

Sobre el posible amaño de las primarias de Sánchez, comenta: "Yo no tengo esa información, amaños de partidos yo no conozco, a nivel interno, pues tendrán que contestar a esa pregunta. Yo se lo he preguntado a mi padre y me dice que no las amañaron. En los mensajes no veo amaño, veo irregularidad, y creo que esas irregularidades están en todos los procesos por parte de los candidatos".

Víctor Ábalos explica los amaños que ha visto él: "He leído y he visto muchas barbaridades. Yo he vivido muchos procesos a nivel local y eso es un mundo aquello. Siempre ha habido alguna denuncia de que un voto no cuadra, alguna persona fallecida que ha votado. Pero no se ganan unas elecciones con 'amañicos' y votos de fallecidos".

Sobre si Pedro Sánchez es dios, como se refieren en los mensajes, explica: "Ya me gustaría a mí saber quién es dios. Yo entiendo que sí, dios, en uno, es lo máximo y hay que mirar mucho por encima. Lo que está claro es que no es mi padre, que nunca ha sido recibido como dios".

Víctor Ábalos, sobre el rescate de Air Europa: Mi padre lo que me cuenta es que hubo muchas presiones por todas las partes involucradas en este rescate"

Además, habla sobre el rescate de Air Europa: "Mi padre lo que me cuenta es que hubo muchas presiones por todas las partes involucradas en este rescate. La familia propietaria de la aerolínea, por la situación que estaba pasando, presionaba no solamente a mi padre, sino a todas las personas que tuvieran a su alcance. No tengo constancia de que Sánchez presionara a mi padre por el rescate".

Por otro lado, desmiente las declaraciones de Anaís: "Mi padre no tiene relación con Anaís, eso sí se lo he preguntado. Anaís miente, mi padre no lleva dinero en metálico en su mochila. Ya no solamente de mi padre, sino que esta persona ha dicho que yo he estado en una videoconferencia con Delcy Rodríguez, y eso es falso".

Por último, defiende la inocencia de su padre: "Que yo sepa, mi padre no ha cometido ningún delito ni ningún comportamiento reprochable, y hasta que se demuestre lo contrario mi padre es inocente porque se lleva defendiendo desde el primer día, partiéndose la cara delante de todo el mundo y no escondiéndose como otros. Mi padre tiene muchos enemigos, tiene enemigos en la oposición, pero también muchos son fuego amigo".