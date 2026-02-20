Rachid asegura que su agresor, condenado por abusos cuando él era menor, trabaja ahora para el ayuntamiento y habría incumplido la orden de alejamiento

La desesperación de Rachid: denuncia que su agresor incumple la orden de alejamiento. En 2017, cuando él tenía 14 años, es agredido sexualmente por un hombre en varias ocasiones. Su agresor es condenado a prisión por cinco años, una condena que cumple, pero en julio de 2025 es contratado por el ayuntamiento como peón municipal. Trabaja en el colegio del municipio y en el área de ayuda domiciliaria. Presuntamente se salta la orden de alejamiento, el joven se queja al ayuntamiento, pero no le dan ninguna respuesta, por lo que Rachid decide tomar medidas legales.

El agresor estaría vinculado a la trama de pucherazos del PSOE en 2019, cuando trabajaba de cartero, por presuntamente tramitar votos sin la presencia física de los votantes.

Rachid: "Sospecho que el ayuntamiento le protege"

‘En boca de todos’ ha podido hablar en exclusiva con Rachid, quien explica que le dijeron que no denunciase: “Me dijeron que no montase un circo, que lo dejase pasar, pero yo no puedo. Llevo muchos años sufriendo con mi familia en silencio, lo hemos evitado por el pueblo, pero ya que yo me lo cruce y se ría de mí, creo que ya ha pasado los límites”.

Rachid explica que cuando ha salido de la cárcel el ayuntamiento le ha ayudado: “Cuando ha salido de prisión se le ha metido a trabajar en un colegio, limpiando, pero hay niños, y no creo que después de lo que hizo esté bien que esté ahí, y mucha gente se ha quejado. Sospecho que el ayuntamiento le protege por su presunta relación con el pucherazo del PSOE”.