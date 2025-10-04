Los manifestantes reclaman en la capital catalana que se pongan fin al comercio de armas y de las relaciones con Israel

Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza, pero no cesa los bombardeos

Unas 300.000 personas, según los convocantes (Prou Complicitat amb Israel), se han manifestado este sábado en el centro de Barcelona para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino en Gaza y para reclamar que termine el "genocidio" y el comercio de armas y relaciones con Israel. Informan en el vídeo Anna Ariño y Tania Sánchez-Mancha.

La marcha ha empezado poco después de las 12 horas en los Jardines de Gràcia y ha desembocado en el Arco del Triunfo, donde se ha leído el manifiesto de la concentración y se ha desplegado una gran pancarta en apoyo a Palestina.

El ambiente de la manifestación, reivindicativo y festivo, ha unido a todos los grupos de edad y muchas familias han acudido a la marcha convocadas por las Asociaciones de Familiares de Alumnos de centros educativos. Multitudinaria ha sido también la protesta en Sevilla.

"Estados cómplices"

Representantes de Prou Complicitat han leído un manifiesto que aseguro que "los Estados cómplices del norte global, entre ellos España", han decidido asumir la legalización de un genocidio del pueblo palestino con el respaldo al denominado plan Trump-Netanyahu para Gaza, según afirman.

El manifiesto afirma que este plan "viola la resolución 1514 de la ONU sobre descolonización y niega el derecho de autodeterminación de Palestina".

También dice que Israel "ha dejado claro que continuará su genocidio contra el pueblo palestino", y ha asegurado que lo hace a plena luz del día, en sus palabras, confiando en la impunidad que le otorgan gobiernos y empresas cómplices.

"Israel lleva 76 años expulsando, encarcelando y asesinando al pueblo palestino en toda Palestina. Y el mundo -o gran parte de él- sigue mirando hacia otro lado", añade.

"Embargo militar integral"

Por eso, ha exigido a la Unión Europea que ponga fin al acuerdo de asociación con Israel y a todos los convenios, además del "embargo militar integral" y el fin de todas las relaciones diplomáticas, culturales, deportivas y económicas.

También ha pedido al Ejecutivo y a todos los partidos del Congreso que se acabe el comercio de armas y tecnología militar, y el fin "de la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, derogando la Ley Mordaza".

Asimismo, ha instado al Ayuntamiento de la capital catalana que no se permita que al Puerto de Barcelona "lleguen barcos involucrados en el tráfico de armas con Israel".