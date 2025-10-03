Los que acepten la deportación serán liberados y deportados los primeros días de la semana que viene

Abordan el Marinette, el último barco de la Flotilla que no había sido interceptado por el Ejército israelí

Los detenidos de la Global Sumud Flotilla han pasado la noche en una prisión al sur de Israel y cuatro de ellos ya han sido liberados. Según informa Laura de Chiclana, se trata de cuatro parlamentarios italianos que llegarán hoy a Roma. Pero el resto de los activistas arrestados, alrededor de 460, todavía continúan en la cárcel de Ktzi'ot, una prisión de alta seguridad conocida por sus duras condiciones.

Los que acepten la deportación serán liberados y deportados los primeros días de la semana que viene y los que no tendrán que permanecer en Israel más días y tendrán que pasar por el tribunal.

La Global Sumud Flotilla, trasladada a la prisión de Ktzi'ot

En filas, sentados en el suelo del puerto de Asdod, esperan los activistas a ser identificados por la Policía israelí. El ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben-Gvir, les llama terroristas. Tras ser identificados, los integrantes de la Global Sumud Flotilla han sido trasladados a la mega prisión de Ktzi'ot.

Esta cárcel de máxima seguridad en pleno desierto del sur de Israel, en donde, según dice el extremista en un vídeo, son tratados como lo que son: "terroristas". En el exterior, se ven aparcados numerosos coches con matrícula diplomática para dar asistencia consular a los detenidos.

¿Qué pasa con Greta Thunberg?

“El cónsul se ha desplazado para darles toda la asistencia diplomática y consular que necesiten. Esas personas están defendiendo una causa justa que es acabar con el genocidio en Palestina”, ha explicado Félix Bolaños, ministro de Justicia.

Cuatro parlamentarios italianos ya han sido liberados aunque, según el ministro de Exteriores israelí, el resto será deportado el lunes y el martes a Londres y Madrid. Lo que todavía no está claro es si en ese grupo viajará Greta Thunberg, ya que la activista tiene antecedentes por ser reincidente en este tipo de expediciones con ayuda humanitaria.