El Marinette aún navegaba con fuerza a primera hora de este viernes rumbo a la Franja de Gaza

Los activistas de la Flotilla serán trasladados a una prisión en Beerseba: ¿qué les espera a partir de ahora?

Compartir







Los tripulantes del Marinette hacían el símbolo de la victoria la pasada noche. Era el último barco de la Flotilla Sumud que Israel no había interceptado. Pero ha durado poco. Al amanecer anunciaban con un cartel el arresto: "Vienen a detenernos". Habían llegado a unas 42 millas náuticas de la costa, según informa Ana Lorenzo.

El Marinette aún navegaba con fuerza a primera hora de este viernes rumbo a la Franja de Gaza cuando todas las demás embarcaciones de la Flotilla ya habían sido interceptadas. Seis personas a bordo, con una bandera polaca y un capitán australiano, que horas antes lanzaban este mensaje: "Estamos completamente solos, no estamos cómodos dirigiéndonos hacia la zona de peligro".

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos le da un ultimátum a Hamás: las fases del plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza

Pese a la detención de la Global Sumud, una segunda flotilla, la Freedom Flotilla, con nueve barcos, navega hacia Gaza. Son ocho veleros y un barco con 92 tripulantes a bordo, siete de ellos españoles. ¿Dónde está esta nueva flotilla? Los veleros partieron el pasado sábado desde el puerto de Catania y el barco de pasajeros del de Otranto. Ahora, ya navegan al sur de la isla griega de Creta con el mismo fin que la anterior flotilla: desbloquear la ayuda humanitaria en Gaza.

El ejército abordó el Marinette a 42 millas náuticas de Gaza

La embarcación había tenido problemas con el motor y por eso había quedado rezagada. Esta mañana, poco antes de las 09:00 horas, hora peninsular, aún dirigiéndose a Gaza, mostraban a cámara un cártel. "¡Vemos un barco!", se lee. En otro denunciaban que los miembros de la Flotilla están en la cárcel. Y en el último, confirmaban que lo que veían era un barco de guerra que se estaba aproximando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Preparados con sus chalecos, los seis tripulantes esperaban el acercamiento del barco de la Armada israelí. Los soldados se aproximaron con una lancha neumática para abordar el Marinette a 42 millas náuticas de Gaza. A las 21:30 horas, los soldados comenzaban a subir. La última imagen ha sido un fundido en rojo y fin de la señal en directo.