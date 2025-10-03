Los estudiantes siguen sus protestas con cortes de tráfico, acampadas y marchas

Manifestaciones multitudinarias en España para exigir la liberación de la Flotilla y el fin del genocidio en Gaza

Compartir







Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles en apoyo a la Flotilla y la causa propalestina. Manifestaciones que han sido especialmente numerosas en Barcelona y Madrid, donde se vivieron enfrentamientos entre agentes y una minoría de activistas. Los antidisturbios usaron gases lacrimógenos y cargaron contra el grupo de manifestantes que se resistían a disolver las marchas, según Marina Pérez, Montse Ávila y Nuria Fresneda.

Hoy, en Barcelona, los estudiantes siguen sus protestas con cortes de tráfico, acampadas y marchas. Los estudiantes han vaciado las aulas, han parado la actividad en algunas facultades y se han manifestando por las calles del centro de la ciudad catalana.

Son sobre todo estudiantes, pero también personal de los centros educativos. Dicen que quieren romper con la normalidad en las aulas mientras continúa la barbarie. Los manifestantes piden que se rompan todas las relaciones con Israel.

“Los estudiantes tenemos la herramienta que es la huelga educativa", confiesa un joven

Un día más los estudiantes se echan a las calles. Con el objetivo de romper la normalidad en las aulas, protestando por la situación que se vive en Gaza. En Barcelona, una traca con los colores de la bandera palestina daba inicio a la marcha. “Los estudiantes tenemos la herramienta que es la huelga educativa y es la que estamos utilizando ahora mismo para denunciar la situación que está teniendo lugar”, afirma un joven. “No podemos seguir perpetuando esta normalidad mientras en Gaza caen bombas segundo tras segundo”, añade otro.

PUEDE INTERESARTE Abordan el Marinette, el último barco de la Flotilla que no había sido interceptado por el Ejército israelí

Al mismo tiempo, en la Autónoma de Barcelona, centenares de jóvenes salían con cánticos y carteles en apoyo a la Flotilla. Pero no todo se queda en la ciudad condal. En la capital, estudiantes de la Universidad Complutense se encerraban hasta las 07:00 horas de la mañana en la Facultad de Filosofía. El mensaje: 'Si para la Flotilla, paramos todos'. Mientras, en La Coruña se recitan los nombres de todos los niños asesinados en Gaza. Todo en una jornada que ya deja convocada para el 15 de octubre una huelga general por la guerra en la Franja.