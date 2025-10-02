Varias patrullas de Policía han estado presentes en la manifestación para garantizar la seguridad

Las cinco preguntas clave que surgen con la detención de los activistas de la Flotilla por parte de Israel

Compartir







La reacción a la detención de la Flotilla ha sido inmediata y masiva en las calles. Manifestaciones multitudinarias han recorrido varias ciudades de España para pedir la liberación de los buques. Las más concurridas han sido en Madrid, Barcelona y Valencia. Según informa Sara Baos, varias patrullas de Policía han estado presentes en la manifestación para garantizar la seguridad en todo el recorrido.

Miles de personas han ocupado las calles de Barcelona. Ha habido momentos de tensión entre los manifestantes y los Mossos d' Esquadra que han intentado evitar esa entrada a la ronda litoral que finalmente ha ocurrido. Se han tirado algunos objetos, los agentes han respondido con algunas cargas y también se han pintado paredes y la carretera defendiendo la libertad de Palestina. Los manifestantes han asegurado que es un orgullo ver a Barcelona alzar la voz y más teniendo en cuenta que la Flotilla zarpó desde esta zona.

PUEDE INTERESARTE El Ejército de Israel intercepta la Flotilla cerca de Gaza: la organización afirma que hay más de 20 buques no identificados

Los manifestantes piden en Madrid que la Flotilla vuelva a casa

En Madrid la respuesta ha sido masiva. Primero se han concentrado frente a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí han leído un manifiesto y lo que han pedido es que vuelvan a casa los tripulantes de la Flotilla de forma inmediata. Después, se han desplazado a la plaza de Neptuno.

En la capital la manifestación ha transcurrido de forma pacífica sin incidentes. Han asistido personas de todas las edades y han entonado los cánticos que se están cantando durante los últimos meses, entre ellos, el de boicot a Israel.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos le da un ultimátum a Hamás: las fases del plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza

El padre de Sofía Bucho, una de las activistas detenidas: "Vivimos momentos de angustia"

En Valencia, los manifestantes se han concentrado en la plaza del ayuntamiento de manera pacífica. Tampoco se ha producido ningún incidente. Han leído manifiestos en los que piden liberar a la Flotilla, que dejen entrar la ayuda humanitaria y que pare ya el genocidio. Han reclamado sanciones de Israel y un embargo real de las armas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Cuatro de los españoles retenidos son valencianos. En Noticias Cuatro hemos podido hablar con el padre de Sofía Bucho, una de las activistas que iba en Sirius. El hombre ha asegurado que están viviendo días de angustia, de miedo, pero también con la certeza de que el objetivo con el que han emprendido este viaje es el más justo y que ella misma les dice que su vida no vale más que la de cualquier gazatí.

“Que dejen ya a los niños palestinos vivir en paz", pide un joven manifestante

Una marea estudiantil ha salido a las calles de 40 ciudades de España durante la mañana. “Pero hoy no reivindicamos los jóvenes, los estudiantes, que se vea también que somos un grito grande”, afirma un joven. Son chavales, algunos muy jóvenes que cursan la ESO y Bachillerato.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

“Que dejen ya a los niños palestinos vivir en paz, que también tienen sueños”, ha indicado una joven. “Y salimos justamente para eso, para defender lo que a estas personas les está ocurriendo”, ha añadido otro. Todos tienen claros los deberes: poner la causa a Palestina en el escaparate.

"Luego ni llega el embargo de armas ni se rompen todas las relaciones con Israel", critica una joven

La oleada juvenil ha pasado por Barcelona, Madrid, Granada o Vitoria, donde dos encapuchados han quemado la bandera israelí. No todos han pedido una solución pacífica. “Que no podemos caer en esas medias tintas y que no hay solución de los Estados sino una solución que es la disolución total de Israel”, sentencia uno de los manifestantes.

En la capital, además del apoyo a la Flotilla, han exigido la liberación de los activistas: “Exigimos la libertad inmediata de todos los tripulantes que han sido secuestrados por el Estado de Israel”. Jóvenes aún sin derecho a voto apuntan a nuestros políticos. "Estamos hartas de muchas palabras, de mucho hablar con Palestina en solidaridad y luego ni llega el embargo de armas ni se rompen todas las relaciones con Israel", ha sentenciado esta generación que no ha dudado en salir a las calles a exigir una respuesta a la detención de la Flotilla.

Se prepara una huelga general para mañana en Italia

En Italia están muy pendientes de lo que pasa con la Flotilla y, a raíz de los últimos acontecimientos, se prepara una huelga general. Miles de personas han salido a la calle por todo el país: en Milán, en Nápoles, en Turín y en Roma. La respuesta en las calles fue prácticamente inmediata, con protestas que se iban contagiando de ciudad en ciudad y que siguen durante la jornada de hoy con manifestaciones convocadas en las principales ciudades.

El apoyo de la sociedad civil italiana a la Flotilla se concentrará también mañana en esa gran huelga general apoyada por el principal sindicato. Giorgia Meloni ha criticado ya esta mañana esta concentración diciendo que no ayuda en nada la causa palestina. Solo dificultará la vida de los italianos y que, como es viernes, será como un fin de semana largo y que eso no tiene nada que ver con la revolución. Eso sí, el Ejecutivo ha querido dejar claro que la situación de los connacionales detenidos está siendo monitorizada minuto a minuto en un comité de crisis.

Las manifestaciones traspasan las fronteras europeas

Más de 10.000 personas tomaron las calles de Roma. Coreando consignas y el 'Bella Ciao' como himno de la lucha por la libertad. Los italianos se han hecho incluso con el metro para protestar contra las detenciones de los activistas de la Flotilla. Esta ha sido una de las más multitudinarias, pero no ha sido la única. En Berlín, la protesta se mantuvo firme frente a la estación central.

"Somos el escudo de los buques griegos, no vamos a permitir ningún rehén", decía una manifestante propalestina frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Atenas. Turquía también se unía a las protestas mostrando banderas palestinas, reivindicando que esos barcos solo transportan civiles. Pero estas manifestaciones han ido más allá de las fronteras europeas. "Exigimos que se detenga el exterminio y la masacre", aseguraba otro manifestante en Túnez, en México.

Pintadas por la libertad de Palestina, igual que en Canadá, Chile o Argentina. "No se puede mirar para otro lado". Un grito a nivel mundial contra la masacre de Gaza, que reclama también la liberación de los activistas de la Flotilla detenidos por Israel.