"Si para la Flotilla, paramos todos": los estudiantes salen de nuevo a las calles para apoyar a Gaza

Hamás liberará a 48 rehenes, una veintena estarían vivos, para llegar a un alto al fuego en Gaza. Además, el plan del presidente de EEUU, Donald Trump, para acabar con la masacre en la Franja de Gaza ya tiene el sí en otro segundo punto: el grupo yihadista aceptaría entregar la administración a tecnócratas independientes palestinos. Por su parte, el Gobierno israelí ha anunciado que llevará a cabo la primera parte del plan del inquilino de la Casa Blanca y ha ordenado a su Ejército que solo lleve a cabo operaciones defensivas y que detenga la ofensiva. Sin embargo, sobre el terreno, los bombardeos continúan y han muerto una veintena de personas.

Los terroristas de Hamás han dicho sí al plan de paz de Donald Trump para Gaza, pero por ahora solo dan el visto bueno a dos de los 20 puntos de la propuesta estadounidense.

En primer lugar, aceptan liberar a los 48 rehenes que aún tiene en su poder, de los que se cree que tan solo 20 siguen vivos y, una vez hayan sido entregados, Israel liberaría a 250 palestinos sentenciados a cadena perpetua y a otros 1700 presos, entre los que hay mujeres y niños, que fueron detenidos tras los atentados del Hamas del 7 de octubre.

El segundo punto al que Hamas ha dicho sí es a entregar la Administración de la Franja de Gaza a un organismo de tecnócratas independientes palestinos, basado en el consenso nacional y en el apoyo árabe e islámico. Se trata de un visto bueno bastante ambiguo, que no aclara, si Hamás renuncia a participar en esa administración.

A pesar del optimismo, la respuesta de Hamás al plan de paz de Trump para Gaza tiene más puntos oscuros que claros. El grupo terrorista no hizo referencia ni a su desarme, ni a su renuncia a participar en el futuro político de Gaza ni tampoco a otros puntos del plan de paz que Hamás siempre ha considerado inaceptables. Solo han adelantado que necesitan más tiempo para negociar el resto de los asuntos además de agradecer a Donald Trump su esfuerzo por la paz.

Donald Trump celebra la respuesta de Hamás

Desde Washington, el artífice del plan se ha congratulado de la respuesta positiva de Hamás afirmando que cree que ya están listos para una paz duradera y ha instado a Israel a detener los bombardeos sobre Gaza. Es “un gran día”, ha asegurado el mandatario

No obstante, consciente de la fragilidad y complejidad de una negociación que solo acaban de empezar, Donald Trump ha añadido que hay que ver “como termina esto”.

Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha llevado a cabo una reunión de emergencia y ha anunciado que se prepara para llevar a cabo de forma inmediata la primera fase del plan de Trump y traer de regreso a los rehenes.

No obstante, pese a que el primer ministro israelí ha ordenado a su Ejército que solo lleve a cabo operaciones defensivas y que detenga la ofensiva de la Franja de Gaza, sobre el terreno la situación está siendo diferente.

De hecho, los bombardeos han continuado y han costado la vida a una veintena de personas.