Karina Sainz Borgo: “Venezuela sigue siendo un país secuestrado por unos asesinos y ladrones”

Miguel Manso 23 FEB 2026 - 14:41h.

La escritora y periodista publica ‘Nazarena’, la historia de una familia desgarrada a finales del siglo XIX.

La autora del éxito de 'La hija de la española' ahonda en temas como la memoria, la familia y la identidad.

Karina Sainz Borgo, periodista y escritora nacida en Caracas en 1982 y residente en España desde 2006, se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la denominada “literatura de la diáspora venezolana”. Tras el impacto internacional de su primera novela, ‘La hija de la española’, que fue traducida a más de veinte idiomas y elegida por la revista Time como uno de los libros más importantes de 2019, la autora regresa a las librerías con una obra que profundiza en las cicatrices de su país de origen.

Su nueva novela, titulada ‘Nazarena’ (Alfaguara), presenta la historia de una familia en descomposición a finales del siglo XIX, donde ocho hermanas arrastran la herencia de la locura en un entorno de imperios perdidos. Sainz Borgo define esta obra como una saga familiar que es, en esencia, una historia política, utilizando la decadencia de una casa llena de mujeres como una alegoría de una Venezuela ficticia que se despedaza. La narración bebe de influencias que van desde Shakespeare hasta Lorca, buscando moldear un español que conecte las vanguardias latinoamericanas con el fraseo compartido del otro lado del Atlántico.

Este lanzamiento editorial coincide con un momento clave en la carrera de la autora: la adaptación cinematográfica de su debut literario bajo el título ‘Aún es de noche en Caracas’. A pesar de los éxitos y la proyección de su obra, la escritora mantiene una visión crítica y sombría sobre la realidad de su país natal, afirmando que Venezuela está muy lejos de una transición democrática y que su relación con la ruina y la destrucción es persistente en su escritura. “Venezuela sigue siendo un país secuestrado por unos asesinos y unos ladrones”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Para Sainz Borgo, quien también desarrolla una prolífica carrera como periodista cultural en medios como el diario ABC, escribir es la única forma de aprehender y comprender el mundo que la rodea. En un mercado editorial que publica a una velocidad vertiginosa, ella apuesta por una literatura que dialogue con la tradición y que plasme la violencia y el caos del paisaje en el que creció, elementos que siguen operando como un motor fundamental en su narrativa.