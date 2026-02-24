First Dates Madrid, 24 FEB 2026 - 00:06h.

Todo parecía ir sobre ruedas hasta que un importante hándicap se cruza en el camino de los solteros

Una soltera de 'First Dates' pone una importante condición a su cita antes de tomar la decisión final: "Necesito que lo sepas"

David y Alexia ya se han dado cuenta de las muchas aficiones y hobbies que pueden compartir pero siempre hay un pero y uno de ellos sobrevuela la cita desde que ambos se conocieron en la barra del restaurante más famoso de la televisión: 'First Dates'.

El importante hándicap que marcó un antes y un después en su cita

La soltera le confiesa a su cita que ha practicado BDSM pero también es más de que le sujeten "con cariño": "No el tema de tengamos sexo, sino hagamos el amor". Y es que Alexia se define a sí misma como "más clásica", aunque también se atreve a más cosas. "Yo creo que hemos encajado bastante bien y por mi parte sí. Espero que a él también le haya gustado", confiesa al equipo del programa.

Sin embargo, todo cambia cuando la soltera le afirma que es demisexual, "cuando una persona no puede tener una relación propiamente dicha con una persona hasta que no tiene cierta conexión con esa persona y eso conlleva que también pueda conectar con transexuales o mujeres". "Cuando me ha dicho que es pansexual o demisexual, que le atrae ya sea una mujer o un transexual... a mi ya me crea mucho rechazo", afirma tajante al equipo. Y es que David se define a sí mismo como "heterosexual": "A mí tráeme a una mujer".

La decisión final

Llega el momento más importante de la cita en la que tienen que decidir si quieren volver a tener una cita. Mientras que Alexia considera que podrían seguir conociéndose para seguir sorprendiéndose y "encajar aún más", a David no le gustaría por un motivo: "No porque el tema de la orientación sexual y que no he sentido atracción física... para mi esos son dos conceptos muy importantes en una relación. Aunque tengamos cosas en común, si algo de esos dos conceptos falla, para mí es un hándicap muy importante".