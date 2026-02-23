Carmen lleva ocho años sin tener nada con ningún hombre, lo que sorprende enormemente a su cita porque está "para mojar pan"

La primera vez que Pedro fue a 'First Dates' se hizo viral por lo regular que salió su cita y porque, quizás, faltaron todas las risas y la complicidad que hoy atraviesa la pantalla en su cena con Carmen, quien se ha partido de risa al ver los memes que recorrieron las redes sociales del soltero.

No obstante, a lo largo de la cita también tocan temas más íntimos para conocerse en profundidad.

Los solteros profundizan en su faceta sexual

Su cita continúa y los solteros tratan de conocer sus pasados amorosos. Carmen asegura no haberse casado nunca, aunque sí ha tenido parejas. Aún así, solo ha convivido un año y medio con una persona.

Sin embargo, lleva ocho años "sin catar", algo que escandaliza al soltero: "No me fastidies. Será porque quieres porque estás para mojar pan". No obstante, a la soltera no le da ningún mínimo de pudor reconocerlo y, de hecho, bromea sobre ello: "Llevo ocho años sin salami".

Sacado el tema, Pedro le pregunta sin pelos en la lengua a su cita si se ha atrevido alguna vez a hacer un trío. Ante su respuesta negativa, se niega a contestar si él ha experimentado: "Me considero un poco pillín, chistoso...". La soltera tampoco ha estado en una sala 'swing', algo a lo que no da crédito su cita: "No sabes lo que te pierdes. Tu por allí alucinarías". "Soy muy fogosa y me gusta mucho el sexo pero una cosa es que me guste con mi pareja y otra cosa es el intercambio de parejas".

"Me ha sorprendido porque cuerpo tiene, es guapa, graciosa, agradable... Me ha dicho que es fogosa, ardiente... Entonces me ha parecido extraño", señala al equipo. Tan difícil le parece de creer que le llega a preguntar si tiene un satisfyer para masturbarse. "En ocho años, una vez. No es normal, eh", le confiesa la soltera. "Si ahora coges un hombre, lo tienes que destrozar", le apunta su cita.

"¿Tú que eres, de garganta profunda o no? Si eres fogosa, tengo que saber el campo en el que me estoy metiendo", le pregunta sin discreción Pedro para saber "si entra o no entra", igual que "cuando vas a un psicotécnico para trabajar". Y es que el soltero asegura llevar únicamente 24 horas para trabajar.