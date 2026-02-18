First Dates 18 FEB 2026 - 22:40h.

Eduardo tiene 55 años y es cantaor: "Canto porque me sale del corazón, del alma. No soy el mejor, pero tampoco el peor". El soltero dice ser un "un gitano por los cuatro costados" y en 'First Dates' busca una persona más o menos como él: "flamenca, sencilla, noble y cariñosa". Lleva 18 años sin estar íntimamente con una mujer, motivo por el cual quiere una mujer "fogosa": "Que me coma entero porque yo no voy a dejar ni los huesos".

Por la puerta del restaurante ha entrado Bienvenida, una limpiadora y cuidadora de 55 años procedente de Sevilla. Nada más verla, Eduardo se ha levantado para recibir a su cita de una manera apoteósica y como él mejor sabe hacer, cantando flamenco. Un gesto que Bienvenida ha agradecido: "Ha sido espectacular".

A primera vista a Eduardo le ha agradado Bienvenida: "Me ha gustado su sonrisa, sus ojos, cómo mira..." Sin embargo, ella no ha tenido una primera impresión tan buena: "Físicamente no me ha gustado. No es el tipo de hombre que a mi me gusta". Ya en la mesa, los solteros han comenzado a conocerse personalmente y él ha sentido que ella "era muy calladita" aunque le ha parecido "una mujer prudente".

La reacción del soltero al saber que a su cita no le gusta el flamenco

Eduardo le ha hablado a Bienvenida sobre su profesión como cantaor y lo mucho que le apasiona el flamenco, lo que no se esperaba era que, al preguntarle Bienvenida por sus aficiones, ésta le confesase que "no era muy flamenca". Una declaración a la que el soltero reaccionaba con gran sorpresa: "Ay flamenca, sevillana mía... No me digas que no te gusta".

Tras descubrir que a su cita no le gusta el flamenco, Eduardo se ha sincerado con las cámaras del programa: "Me ha echado para atrás, pero a la misma vez me ha animado para llevármela a las cuevas que me escuche cantar, que vea el flamenco y se me haga flamenca. Porque yo quiero una flamenca". Además, el soltero ha vuelto a cantar otra canción flamenca a su cita en plena cena.

Los solteros han continuado con la cita y, pese a que Bienvenida no se ha mostrado muy habladora, Eduardo ha comprendido su "timidez": "Es una mujer prudente. Lo bueno que poquito a poquito me la he ido ganando", ha asegurado.

La decisión final de los solteros

Los solteros han hablado también sobre sexo y Eduardo le ha contado a Bienvenida que para él es algo muy importante: "Soy muy fogoso y en la cama soy un fiera" Sin embargo, ella no le da tanta importancia: "Es importante, pero para mi hay otras cosas más importantes", le ha dicho al soltero.

Una vez ha terminado la cita, los solteros han tomado la decisión final. Eduardo ha sido el primero en responder si quería o no una segunda cita con Bienvenida: "Sí, porque me gustaría conocerla más, que se suelte un poco más conmigo y a ver si le hago más de reír". Seguidamente, la soltera ha dado su respuesta: "Yo no porque no me ha hecho sentir esa chispa".