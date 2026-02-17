First Dates 17 FEB 2026 - 23:24h.

Descubre al completo la cita de Valentín y Mari Carmen en 'First Dates'

Un soltero desvela cómo se enfrentó a los 'bullies' que le hacían la vida imposible: "Le puse laxante en el zumo"

Valentín tiene 72 años, es futbolista y empresario jubilado que llega desde Guardamar, Alicante para conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Con un increíble aspecto, Carlos Segura no duda en preguntarle por su edad y asimismo confirma que le pasa en muchos sitios. Al presentador le explica que hace mucho deporte y que estuvo 25 años jugando al fútbol para casi una tercera nacional en Bélgica. Toda su vida la hizo allí, pero vino hace 13 años junto a su mujer; sin embargo, ella sufrió un problema cerebral que le ha llevado hasta una residencia para recibir los cuidados que necesita.

Al escuchar el duro testimonio del soltero, Carlos Sobera no duda en preguntarle qué busca esta noche, después de las palabras de Valentín, el presentador se muestra muy considerado y le lanza un bonito mensaje: "Vamos a recuperar la alegría y a recordar buenos momentos". En el amor espera una persona con la que pasar buenos momentos, solo quiere que sea simpática y que le pueda devolver una sonrisa tras lo sucedido con su mujer.

Su cita es Mari Carmen, una dependienta jubilada de 72 años que llega desde Gandía, Valencia para conocer a su persona ideal dentro de 'First Dates'. La soltera asegura que tiene una sonrisa muy bonita y que la gente le dice que parece mucho más joven.

Mari Carmen entre risas: "No me gustan los hombres mayores que yo porque sino en dos días me los cargo"

Ya desde la barra del restaurante aparecen las primeras impresiones, Mari Carmen esperaba a una persona alta, con pelo y que no tenga barriga; sin embargo al conocer a su cita asegura que le gustan únicamente de su edad, no los quiere mayores. La soltera parece completamente contenta por todas las compatibilidades presentes entre ambos.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que pueda conocerse mejor. De primeras, la pareja habla sobre lo que han hecho durante su vida y la soltera aprovecha para preguntarle si es divorciado o viudo; en este momento Valentín se sincera como nunca al desvelar la dura historia que ha tenido con la enfermedad de su exmujer; algo que ha valorado mucho su cita porque tiene gente de su entorno en esta misma situación.