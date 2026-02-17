First Dates 17 FEB 2026 - 22:33h.

Compartir







Jordi tiene 21 años, es agente inmobiliario y llega desde L'Escala, Girona para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se considera una persona intensa y un buen novio. Además, le importa la imagen y le gusta ir arreglado.

Pese a ser un buen vendedor de casas, se siente fuera del mercado. En el amor espera una persona rubia, que haga deporte y tenga aspiraciones. Abril tiene 21 años, es estudiante de grado superior de ADE y modelo, y llega desde Montmeló, Barcelona para encontrar el amor. Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y las primeras impresiones sobresalen. A Jordi le ha parecido perfecta porque cumple todos sus requisitos, sin embargo, a ella le parece "anticuado y pijo" Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan conocerse mejor.

La pareja comienza a disfrutar de su cena y detallan a qué se dedica cada uno de ellos. Entre sus primeras conversaciones, Abril confiesa a 'First Dates' que ve a Jordi como una persona muy pija y que a ella le "remueve" más el cuerpo un cani. Después, esta misma confesión vuelve a la mesa y después de escuchar al soltero mencionar el tipo de personas a las que vende viviendas, ella no ha dudado en soltarle "se nota que tienes dinero y eres pijo", a lo que él comenta "son mis clientes los que lo tienen".

Abril hace hincapié en el ámbito laboral del soltero: "¿El coche te lo has pagado tú?"

Asimismo, en el hilo de esta conversación, Abril de nuevo aprovecha para descubrir si él tiene casa y coche, al descubrir que sí menciona un "que guarro"; y le pregunta cual es su coche. De nuevo, después de conocer que tiene un Mercedes, la soltera insiste en conocer más datos económicos sobre su cita y le cuestiona si el coche lo ha pagado él. Esta pregunta parece no haberle hecho del todo gracia y asegura que "ella no sabe si el coche es comprado o ya estaba en el garaje. Antes de disparar tiene que apuntar"