La lujuria en el reservado de 'First Dates' entre Sergio y María del mar

Sergio ha llegado a 'First Dates' con un ímpetu y una energía arrolladora en busca de una mujer "liberal y fogosa" en el ámbito sexual porque él es "candela". Para demostrarle sus gustos, el soltero le ha llevado varios regalo muy picantes, dejando a Carlos Sobera sin palabras y muy impresionado: "Soy muy peligroso en la cama. Yo trato a las mujeres en la calle como una dama, pero en la cama...", confesaba Sergio.

Para cumplir sus expectativas el programa ha encontrado a María del Mar, que viene con un objetivo claro a 'First Dates': encontrar a un chico que le ponga "fina filipina". A priori, esta cita promete ser un 'match' para ambos, pero ¿cómo funcionará su cena?. El presentador le ha preguntado sobre sus gustos sexuales: "Me gusta que me den cariño y que vayan directo al grano. Soy muy pasional", reconocía ella.

Tras esto, Carlos Sobera le ha dado la caja y la soltera se ha sorprendido mucho: "Me gusta, pero me gusta yo dominarlo a él", explicaba María del Mar, confirmando que no es una persona sumisa. Cuando Sergio se ha enterado de que su cita también es dominante en el ámbito sexual, se ha llevado un chasco: "Soy bruto, soy fuerte, me gusta con ganas", explicaba. A pesar de esto, parece que los dos han llegado a un acuerdo para disfrutar de sus encuentros con pura pasión y dejarse llevar por la lujuria.

"Coge vitamina que te quiero potente"

Entre confesiones y confidencias ambos han compartido experiencias como "en las 50 sombras de Grey" a lo largo de toda la cena. "Me gusta vivir la vida, que solo hay una. Hay que disfrutar del sexo. Coge vitamina que te quiero potente", reconocía la soltera ante su cita, que ha admitido que se ha sentido muy impresionado por ella.

Una vez han cenado, se han ido al reservado para dejarse llevar por la pasión y los juguetes sexuales que tenían. La temperatura no ha parado de subir entre Sergio y María del mar que han terminado apagando la luz y besándose de manera apasionada.