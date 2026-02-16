First Dates 16 FEB 2026 - 22:18h.

Laura hace una demostración de sus superpoderes, ¿Acertará antes de la decisión final?

Una soltera, bruja de profesión, hace un ritual con su cita de 'First Dates': "Se llama ritual del guerrero del corazón abierto"

A veces el amor no entiende de razones, y este es uno de los casos que hemos vivido en el programa de hoy de 'First Dates'. Ricardo ha comenzado la cena sin sentir atracción con su cita, Laura, pero a medida que han compartido una cena juntos en el programa el soltero ha ido encontrando otros aspectos en ella que si le han llamado la atracción y le han atraído más: "Me han gustado", explicaba Ricardo.

Todo ha comenzado durante su cena, cuando el soltero ha compartido con su Laura qué le pasó cuando fue a un vidente: "Me dijo que yo tenía un poder, pero que no lo sabía controlar", comenzaba. Durante estas confidencias, Ricardo confesó qué le pasó una vez cuando: "Una vez tuve un flashback. Estaba en el comedor de mis padres viendo la tele y veía cómo las Torres Gemelas se caían. Y a los meses pasó", afirmando que ha sido una de las cosas más fuertes que le han pasado.

Esta confesión ha sorprendido mucho a Laura, que también ha admitido un superpoder que tiene oculto acerca de predecir el futuro: "A mi también me pasa de preguntarme algo y saber si va a pasar o no", decía la soltera. Estas "premoniciones" ha estado presentes a lo largo de toda la vida de la soltera, que le ha explicado cómo sabe lo que va a pasar: "Me hago preguntas de sí o no y si es que sí, se me relaja el cuerpo, y si es que no, se me tensa", revelaba y reconocía que "todo se cumple".

Pone a prueba sus poderes en la cena

Tras estas confesiones, el programa ha querido comprobar el superpoder de ella, y le ha preguntado si cree que le ha gustado a Ricardo. Además, el soltero también se ha preguntado alguna cosa. Laura se ha tomado unos segundos tras la pregunta de la redactora de 'First Dates' para responder según lo que las energías le transmitían: "Lo que me sale es sí. A veces no acierto, pero casi siempre sí", confirmaba.

Durante su decisión final, Ricardo ha respondido que no quiere tener una segunda cita con Laura porque vive "muy cerca de su ex", algo que no ha sentado bien a su cita: "Eso es que no tienes confianza", espetaba ella. Por su parte, Laura tampoco ha querido seguir conociendo a Ricardo, por lo que se han ido cada uno por su lado. Con este final, no sabemos si en esta ocasión la soltera ha acertado con su premonición o si ha sido una de las pocas veces que no da en el clavo.