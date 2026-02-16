La soltera pone a prueba a su cita porque quiere ver cuál es su reacción a su don espiritual y acaba sorprendida

Una soltera, bruja de profesión, hace un ritual con su cita de 'First Dates': "Se llama ritual del guerrero del corazón abierto"

En la cita de Isabel y Rubén en 'First Dates', donde la química traspasa la pantalla, la soltera decide preguntarle por un tema clave para ella: el mundo espiritual. El soltero asegura haberse incursionado en este mundillo hace relativamente poco apuntándose a crecimiento personal, algo que le ha gustado "mucho".

Este es el motivo por el que Isabel se suelta y decide confesarle que es muy "perceptiva": "Yo cuando voy a las casas y hay algo lo veo, lo noto en olores, en movimientos, en todo". Y es que la soltera es médium y también vidente: "Le he dejado oír un poco esto para que se diese cuenta de con quién está. Yo lo digo un poquito suave para ver si se asustan o no se asustan". ¿Cómo habrá sido la reacción de su cita?

La reacción de la cita a la habilidad de la soltera

Para poner a prueba al soltero, Isabel decide contarle a su cita una de las experiencias paranormales: "Un fallecido de mi familia me llamó por el oído izquierdo un día por la noche. La voz de un hermano mío". Lejos de asustarse, Rubén siente curiosidad por su historia y le pregunta qué fue lo que le dijo concretamente. "Mi nombre. Se quiso comunicar conmigo", le cuenta.

La soltera trata de justificar su don, pero el soltero le corta con una afirmación que le sorprende. "No, no, no. A mí me encanta", le confiesa Rubén. "Menos mal, tú no te asustas. Normalmente asusto a las personas", se alivia su cita.

"Me ha intrigado un poquito el que sea tan valiente porque normalmente los hombres son muy cobardes, los que yo he encontrado, vamos. Y le he visto con muchas ganas y, además, la mirada que tiene me lo estaba diciendo todo", le señala al equipo a solas.

La reacción que tiene Rubén lleva a la soltera a animarse y contarle otras experiencias: "Un día en la peluquería, estaba en medio de lavar el pelo y me viene una señora mayor al lado y me dice 'Tú eres bruja'. Acertó, acertó. Hay gente que me lo nota".

El soltero, por su parte, le afirma que quien no ve nada es porque no lo entrena: "Es como el deporte". Sin embargo, Isabel lo tiene desde pequeña: "Ya veía cosas, tenía premoniciones... pero lo he llevado muy bien". "Es que no es nada malo, ¿por qué no lo ibas a llevar bien?", se pregunta su cita. No obstante, la soltera le han llegado a calificar de "loca".

"Yo creo que no debe dar miedo porque yo creo que es una cosa muy importante y que es una cosa que existe. Y creo que desarrollándolo, te puede beneficiar mucho y perjudicar muy poco", opina Rubén.