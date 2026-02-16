Ricardo saca a relucir su paso estrella dejando caer, a continuación, una propuesta para su cita

El momento 'Tierra trágame' de una soltera de 'First Dates' al presenciar el espectáculo de su cita: "Casi muero de la vergüenza ajena"

Ricardo es un valenciano de 32 años que considera que físicamente está "muy bueno" puesto que está "bien marcado" y que llega a 'First Dates' con un 'look' de los años 20 ya que habitualmente hace 'cosplay': "Yo diría que soy espontáneo, una caja de sorpresas se podría decir".

Le conocen como un "party man" porque lo entregó todo en sus pasadas relaciones pero le fueron infiel: "Viví una mentira y ahora creo mi propia fantasía". Lo hace a través de los personajes que interpreta, ya que va cambiando asiduamente. Pero este no es el único talento del soltero: "También bailo y hago los saltos de la rana".

Carlos Sobera, quien siente una especial curiosidad por lo último, le pregunta en qué consiste esa habilidad. Algo que está dispuesto a demostrarle sin ningún problema en el restaurante más famoso de la televisión. Tanto el equipo como el presentador no pueden creen lo que ven sus ojos... ¿Cómo reaccionará su cita al descubrir su paso estrella?

La reacción de la soltera a su paso estrella

Laura y Ricardo trasladan su cena a una sala más privada donde el soltero pone el broche final cortejando a su cita con sus llamativos pasos de baile. "Pues no se te da mal", le confiesa la soltera. Algo que no pilla por sorpresa al 'party man', dado que se lo suelen decir recurrentemente: "La gente me dice que bailo muy bien, tanto chicos como chicas. Siempre se hacen un corro, empiezan a animar, fotos, vídeos...".

Sin embargo, Laura se queda realmente sin palabras cuando ve a Ricardo realizar la "rana". Al terminar, el soltero hila su paso estrella con una pregunta: "¿Se va a convertir en príncipe?". Su cita se ríe y, sin dar una respuesta concreta, contesta: "Tú la sueltas ahí...".

A ver, yo la hubiera besado. He venido aquí a participar, a darlo todo, pero obviamente era muy forzado. Estaba claro que no iba a querer", reflexiona con el equipo a solas el valenciano. Aún así, Ricardo no se rinde y le vuelve a preguntar a su cita sin mucho éxito.

La soltera hace una demostración de su superpoder

Antes de vivir este 'momentazo', los solteros disfrutaban de la cena conociéndose más en profundidad. Ambos se confesaban que tenían el mismo superpoder y no, Ricardo no se refería a su paso de la "rana". De hecho, es Laura quien hace una demostración al equipo del programa cuando estaban a solas: ¿Acertará la soltera?

La decisión final

Llega el momento de responder a la gran pregunta, a la que el valenciano responde que no tendría una segunda cita con Laura por dos motivos: la distancia y su proximidad a su expareja. "Por mi experiencia es algo negativo y que no se puede tolerar", explica.

Un argumento que no compra la soltera: "Eso es porque eres un inseguro. No tiene por qué pasar nada, ahora lleva cada uno la seguridad que tenga de uno mismo. No vas a tener pareja nunca". La ausencia de respuesta le hace asegurar que le ha dado "la vuelta a la tortilla".

Laura, por su parte, tampoco tendría una segunda cita con el soltero porque físicamente no era lo que buscaba: "Eres muy divertido pero como amoroso no".