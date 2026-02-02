Javi decide hacer una mezclar el mundo de la moda con un poco de show para impresionar a su cita... A quien ha dejado sin palabras

Modelo internacional, empresario, estudiante de inglés, francés e italiano, superdotado con un cociente intelectual de 134... De todo esto que dice ser Javi en su cita en 'First Dates', Tamara se cree un 1%. Sin embargo, todavía le queda mucho más por mostrar...

"Atención que no nos podemos perder lo que viene a continuación", anuncia Carlos Sobera después de que el soltero se levantara de la mesa para desaparecer de su cena: "¡Javi Prince, el príncipe de la moda!". Javi aparece de nuevo y sube las escaleras hasta la mesa donde se encuentra su cita para decirle: "Te lo dedico, disfruta".

La reacción de la soltera al espectáculo de su cita

"Tierra, trágame. No, es que todo me toca a mí. Espero que este año me toque la lotería de Navidad, ¿sabes?", opina Tamara al equipo en su momento a solas. Y es que en el salón del restaurante, Javi se estaba dejando llevar mezclando "un poco la fusión de la moda con un poco de show".

Sin embargo, a la soltera no le estaba gustando para nada el espectáculo que le tenía preparado su cita: "Vergonzoso. Me ha dado una vergüenza ajena que casi me muero". Ni si quiera ha conseguido convencerla al terminar poniéndole su gorro sobre la cabeza.

La decisión final

Mientras que a Tamara le parece que "no ha estado mal" la cita, el soltero la define como "interesante". Un adjetivo que despierta la curiosidad de su cita, por lo que le pregunta el motivo por el que la define como tal: "Conocerte de las cosas que íbamos hablando".

Sin embargo, Tamara no puede evitar no serle sincera sobre cuál es su verdadera opinión: "Bueno, a mí me ha parecido un poquillo que mentías en algunas cosas del modelaje. No sé, alguna mentirijilla he pillado por ahí". Y, aunque Javier lo niega y confiesa que le gustaría tener una segunda cita con la soltera, lo cierto es que no la decisión de la misma es inamovible: "No, Javier, no me gustaría tener una segunda cita contigo. No me gusta tu estilo y he pasado vergüenza ajena".

Así fue la incrédula reacción de la soltera al conocer a su cita

Ya de primeras, Javi no tenía nada fácil conquistar el corazón de la soltera pues la reacción de Tamara al hablar del amor era preguntarse "¿qué palabra es esa?": "Yo creo que nunca he estado enamorada".

Sin embargo, nadie se esperaba cuál iba a ser su cómica reacción cuando ambos se han encontrado en la barra del restaurante: "Pero, ¿qué me habéis traído? ¿Al de los Chichos?". La sorpresa se ha convertido en incredulidad cuando éste le ha confesado cuál es su profesión: "Para modelo internacional yo, porque tú para modelo internacional va a ser que no".