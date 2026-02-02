No te pierdas este emotivo 'momentazo' en el que Antonio se emociona recordando junto a Lidia Santos a su mujer

Una soltera de ‘First Dates’ se emociona al contarle a Carlos Sobera su dura historia como refugiada ucraniana: "Lo perdí todo"

Compartir







Antonio llega al restaurante más famoso de la televisión para ver si es capaz de volver a encontrar el amor. Y es que, cuando Lidia Santos le pregunta en la barra de 'First Dates' sobre su pasado amoroso, el soltero no ha sido capaz de contener la emoción. Así ha sido este emotivo momento:

El soltero, roto por el recuerdo de su mujer

El soltero le confiesa a la camarera del programa los últimos años con su mujer no fueron sencillos: "He estado seis años cuidando a mi mujer de Alzheimer hasta que ha fallecido hace cuatro años y medio". La únicas palabra que Lidia Santos es capaz de pronunciar tras tal declaración es "¡Guau!", momento en el que Antonio visiblemente se emociona.

PUEDE INTERESARTE El test de IKEA que pone a prueba a Diego y Eric; o cómo sus hábitos de descanso o sus gustos en la decoración pueden revelar si están hechos el uno para el otro

La camarera no duda en mostrarle su apoyo acariciándole el brazo y pidiéndole que esté tranquilo. "¿Habéis estado mucho tiempo juntos?", se interesa. "Toda la vida", responde él. Y, aunque le señala al equipo a solas que su mujer se puso "malita" y la cuidó, lo cierto es que ya han pasado cuatro años y medio desde que falleció y le gustaría seguir hacia adelante: "Quiero vivir".

Un ejemplo de la vitalidad de Antonio, a pesar de sus ochenta años, es que no tiene problema en arrancarse a cantarles algo al equipo cuando estos se lo piden tras este emotivo momento. Y es que el soltero se dedicó profesionalmente a ser cantaor de flamenco.

Lola, la cita del octogenario soltero

Como no podía ser de otra forma, Lola es una persona de su edad totalmente opuesta a lo que ella suele ver: "No soy de esas abuelas que digo yo: 'Ay, no, ay'. Me gusta ser como ahora, que la vida sigue". Ejemplo de ello son los dos tatuajes con los que cuenta en sus brazos: "Uno, el árbol de la vida y el otro, el nombre de mi hijo Manolo. Y quiero hacerme otro más, pero veremos cómo". Los solteros se presentan y descubren de dónde proceden cada uno... ¿Logrará triunfar el amor en la pareja?