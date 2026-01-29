First Dates 29 ENE 2026 - 21:41h.

Además Jarry ha sufrido un "fallo técnico" en plena cita protagonizando uno de los momentazos de 'First Dates': ¡no te lo pierdas!

Jarry, un soltero de 71 años, chófer y jubilado, ha entrado a 'First Dates' saludando a Carlos Sobera en vasco, lo que le ha dado una pista a este para saber de dónde era: "¡Aupa! ¡Kaixo!". Un Jarry que se enorgullece mucho de ser del País Vasco, llegando -reconoce- a sentirse incluso superior. Ha trabajado en 46 sitios diferentes, lo cual ha causado gran impresión a Carlos Sobera. Y es que Jarry ha vivido mucho la vida y cuando se ha cansado de un sitio, se ha ido a otro y así: "Siempre pensaba en vivir al día y gastarlo al momento".

En cuanto al amor, Jarry ha confesado que ha sido "muy cariñoso": "Me gustaba repartir... hay que ser más humano. Todo el cariño para una me parecía demasiado". Soledad, más conocida como 'Sole', es una cuidadora jubilada también del País Vasco con muchas cosas, pero "sin lo más importante. Una buena persona... un amor". Es por esto último por lo que ha acudido al restaurante más famoso de la televisión.

Jarry sufre un "fallo técnico" en plena cita

Al conocerse, la primera impresión no ha sido mala del todo. En un momento dado, Matías -actuando de compinche- ha sacado unas flores de la barra y Jarry ha sorprendido a su cita regalándoselas: "¡Ay, qué fallo técnico he tenido!", ha exclamado Jarry, que se le olvidaba ya. "Me encantan las flores... y los animales", confesaría 'Sole'.

Tras esta primera impresión, Jarry y Soledad se han sentado en la mesa del restaurante de 'First Dates', en donde se han conocido como los cánones de las primeras citas marcan.

En primer lugar, hay algo en lo que han coincidido: los dos son de viajar mucho y hacer planes. Además, como ha dicho 'Sole', Jarry era como ella: "Transparente, sencilla y sensata". Pero faltaba conocerse más.

También han charlado sobre lo que buscan cada uno. A 'Sole' le gustaría una pareja estable, pero es consciente que para eso, primero hay que conocerse. Jarry, por su parte, se ha mostrado irónico y tajante en cuanto a lo que busca: "Juntos pero no revueltos. Tú en tu casa y yo en la mía, y vamos a donde haga falta. Pero tú en tu casa y yo en la mía", ha matizado.

En esto último, el soltero ha hecho hincapié: "Tener una libertad... cada uno en su casa y luego hacemos lo que haga falta". Esto ha parecido no hacerle mucha gracia a 'Sole': "Ahí estoy yo, ¿no? Si se va a marchar con sus amigos y me va a dejar de lado", aseguraría Soledad ante las cámaras de 'First Dates'.

La cita ha continuado y a Jarry le ha ido gustando cada vez más Soledad. Y también a esta última, que ve a Jarry un "señor con mucha personalidad y alguien chicharachero". No obstante, hay un hándicap con el que ha partido Soledad al descubrir eso de Jarry, y es que este no quería convivir con nadie, algo clave para la soltera.

Finalmente, Jarry y Soledad se han enfrentado a la decisión final: ¿quieres saber qué han decidido? ¡dale play al vídeo y descubre la decisión de ambos!