First Dates 28 ENE 2026 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de Beatriz y Marcos en 'First Dates'

La extrema timidez de un soltero pone al límite la paciencia de su cita en 'First Dates': "Voy a pedirte otro poquito de vino"

Compartir







Beatriz tiene 25 años y es dependienta. Le encanta el cine, en especial, el de terror, y se autodefine como una "chica Tim Burton" porque "le gusta mucho el amor y también la oscuridad". En 'First Dates' busca a alguien que la respete, la quiera de verdad y, sobre todo, que no le mienta: "Casi todos los chicos con los que he estado me han mentido".

Cenará con Marcos, de 28 años y repartidor. El soltero no ha tenido nunca una relación estable: "Quizás el culpable sea yo". Llega al restaurante, dispuesto a encontrar a una chica especial con la que tener su primera relación de larga duración. Al ver a Beatriz, lo primero que le ha llamado la atención han sido sus brackets: "Es mi fetiche por excelencia. Me ha llamado bastante la atención".

Ya en la mesa, Beatriz y Marcos hablaban sobre el amor y a ella le resultaba muy extraño que él nunca hubiese tenido una relación larga: "Es un poco raro. Se le ve muy buena gente". Por su parte, la soltera le desvelaba a su cita que ha sufrido mucho por amor porque todas sus parejas hablaban con otras chicas y ella siempre los terminaba perdonando: "Decían que no lo iban a volver a hacer y luego sí".

La soltera alucina al hablar sobre cine con su cita: "¿Vas en serio?"

Más adelante, los solteros hablaban sobre sus aficiones y rápidamente se daban cuenta de que eran completamente opuestos. Marcos le preguntaba a la soltera si era cinéfila y esta respondía con gran ilusión, asegurándole que era una chica Tim Burton. Sin embargo, cuando el soltero le decía que no sabía de quién le estaba hablando, ella se quedaba en shock:

"¿Vas en serio? ¿Es broma, no?", le decía sorprendida. "Es muy raro que no lo sepa", aseguraba Beatriz ante las cámaras del programa. "¿De dónde sales? ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Has visto 'Eduardo manos tijeras?'", continuaba preguntado la soltera con cara de incredulidad. "No lo ubico. Igual me dormí", respondía él. "No encaja nada conmigo", afirmaba Beatriz más tarde.

Algo similar les pasaba al hablar sobre música y sobre las aplicaciones para ligar. Ella no se esperaba que a él le gustase el flamenco y, además, le ha echado para atrás descubrir que él utiliza aplicaciones para encontrar pareja. Además, mientras que Beatriz cree en el amor para toda la vida, Marcos admitía con firmeza que no cree que eso exista.

La decisión final de los solteros

Al terminar la cita y antes de tomar la decisión final, lo solteros hablaban con sinceridad y coincidían en que no tenían nada en común. "Me lo he pasado bien, pero es verdad que no tenemos muchas cosas en común", le decía Beatriz a Marcos, a lo que él respondía: "Le has dado". Por esta misma razón, a la hora de decidir si querían una segunda cita, no han tardado mucho en responder, negándose ambos a seguir conociéndose. "No creo que haga falta alargar esto", explicaba el soltero.