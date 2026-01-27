La soltera trata de sonsacar las palabras a su cita... Pero no tiene mucho éxito

Un soltero deja sin palabras a su cita en 'First Dates' al mostrarle su inesperada realidad capilar: "Ay, Dios"

Compartir







René, de 60 años, vive entre Marbella y Gibraltar, pero es originario de Alemania. Su trabajo en el sector financiero le absorbe, tanto que no ha tenido una "vida social muy intensa" y, por tanto, no ha tenido ninguna relación.

Su cita es Elena, de 61 años, una diseñadora a la que no le gusta el matrimonio, menos aún después de haber estado casada. El soltero le confiesa que está nervioso y, aunque en un principio le parece un "hombre atractivo" con "buen porte", rápidamente descubre algo de él que pone su paciencia al límite.

"¿Eres tímido o es que te cuesta hablar?"

La soltera se percata rápidamente de la timidez de su cita, por lo que decide tomar el timón de la conversación preguntándole si es una persona solitaria. "No sé si con el tiempo me he hecho solitario o no", contesta sin dar pie a continuar con el tema. "Él no es muy alegre, ni muy dicharachero. Le he visto más bien pasivo", comenta con el equipo.

La falta de conversación le lleva finalmente a preguntarle cara a cara: "¿Eres tímido o es que te cuesta hablar? ¿El español lo sabes bien?". Ante su escueta respuesta afirmativa seguida por una risa, Elena responde: "O sea, que me va a tocar hablar a mí". "Haré un esfuerzo", contesta él. "Inténtalo", añade ella.

El soltero justifica su timidez al equipo alegando que le preocupaban las preguntas que iban a surgir sobre sus circunstancias personales. Sin embargo, su cita no se rinde y, en esta ocasión, trata de hablar con él sobre sus relaciones románticas.

Al confesarle que no se ha casado nunca, ella le pregunta el motivo. "No tengo respuesta a eso", comenta el soltero. Descartado el matrimonio, la soltera indaga en relaciones pasadas. Sin embargo, "solo brevemente" ha tenido parejas: "No he tenido de larga duración todavía". Al preguntarle por el número, el soltero responde: "Una, creo".

"Dice que solo ha tenido una pareja y corta... No me extraña. Pero si eso sería un funeral", comenta entre risas Elena detrás de cámaras.

Se dice que hay que sacar lo positivo de cada vivencia buena o menos buena. Así que, mientras René llena la cita de silencios, Elena está pudiendo conocer muy a fondo los límites de su paciencia.

La soltera, al ver que su cita no suelta ni una palabra, le señala: "Voy a decir que te pongan otro poquito de vino, a ver si hablas más y no tengo que estar sacándote las palabras". Lo que ella no sabe es que él está "luchando por algo que decirle": "Quizás me faltaron temas".

Y es que su paciencia está llegando al límite, algo que se nota cuando Elena le confiesa qué es lo que más le ha sorprendido: "El que seas tan tímido y callado. Que tenga que estar sacándote las palabras". Hay que tener en cuenta que se define a sí misma como "dicharachera", por lo que no se ve con una persona con René al lado: "No, conmigo no".

La decisión final

Ambos se reencuentran para tomar una decisión sobre si les gustaría tener una segunda cita. La respuesta de la soltera es clara: "No. No me ha gustado que estés tan callado, yo soy una persona que le gusta mucho hablar y te costaba contestarme. Tenías que pensar mucho lo que yo te estaba preguntando, no tenías conversación... Me ha costado la vida misma tener una conversación contigo".

René tiene una justificación para su comportamiento: "Preferí no arriesgar en la primera cita". Sin embargo, no convence a Elena: "Estamos para conocernos y así no nos podemos conocer si tú estás callado y yo voy tirando del carro". Razón por la que el soltero tampoco tendría una segunda cita: "Quizás tenga razón en que no somos compatibles"