Al preguntarle por su llamativo peinado, la soltera no se esperaba cuál era su realidad capilar

Nada más entrar por la puerta del restaurante más famoso de la televisión, Carlos Sobera alaba el "lookazo" del soltero: "Estamos 'fashion' total". Andrés, es un joven de 23 años que vuelve a probar suerte en 'First Dates' pero, en esta ocasión, con una chica en vez de un chico. "Soy bisexual, aunque es cierto que no todo el mundo piensa que yo puedo estar con una chica porque dicen que soy muy maric*n para ellas", comenta entre risas.

El soltero nunca ha tenido una relación seria con nadie... ¿Cuajará el amor con Aída, una joven de 21 años con las uñas de 'femme fatale' recién hechas? Sea como sea, a la soltera le sorprende nada más verle "su color de pelo y los tacones así como muy extravagantes". Así que, durante la cena, la joven no duda en preguntarle por el mismo.

La inesperada realidad capilar del soltero

En mitad de la cita, Aída no puede contener la curiosidad y le pregunta al soltero si su llamativo pelo es suyo o, por el contrario, son extensiones. "Pues mira, si te digo la verdad, es peluca", confiesa sin ningún pudor a la vez que se la retira de la cabeza.

"Ay, Dios", es la respuesta inmediata de la soltera, quien tras digerir esta confesión le dice cuál es su más sincera opinión: "Pues te queda de p*ta madre". "Muchas gracias. Pues ahora a quien tienes delante es Andrés", se presenta de nuevo bromeando el soltero.

Y es que, según le señala al equipo, a Aída le parece que su cita "es una persona con personalidad, de verdad"." Eso me gusta, que no sea un muermo, que he visto cada muermo yo...", añade.

Además, el soltero continúa ganando puntos al ver su reacción cuando le comenta que le gustaría ir a Fabrik: "Vamos de una. ¿Qué haces esta noche? Te invito al Fabrik".

A carcajada limpia, la soltera le pregunta si comerían caja, o lo que es lo mismo, se pondrían muy cerca del altavoz para escuchar la música. Y es que esto es algo que le gusta hacer a la asturiana cuando sale de tecno.

Tanto es así que le confiesa: "Por cierto, yo me quedé sorda de comer caja. O sea, tuve que ir al otorrino porque empecé a escuchar mal porque claro, un día estaba yo en una rave y descubrí que cuanto más me acercaba el altavoz, más fuerte sonaba". Razón por la cual le advierte por si alguna vez salen de fiesta: "Cuando menos te lo esperes, me tienes pegada al altavoz".