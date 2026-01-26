First Dates Madrid, 26 ENE 2026 - 22:09h.

La forma en la que se comporta con ella y su afición por las inversiones hace sospechar a Lulú que su cita es un seguidor de Llados

Un chico vuelve a 'First Dates' para vivir la segunda cita en toda su vida y los nervios le juegan una mala pasada: "No sé que decirte"

Compartir







El restaurante de 'First Dates' abre sus puertas a Kevin, un camarero con ganas de emprender y fanático de Elon Musk que llega dispuesto a encontrar el amor. Su cita es Lulú, una joven de 25 años con las ideas claras sobre qué tipo de familia quiere en un futuro: numerosa, muy numerosa. ¿Serán compatibles y triunfará el amor entre ellos?

Lo cierto es que la soltera no lo tiene tan claro pues, al intercambiar algo de conversación con su cita, le define como "un vendehumos". Un pensamiento derivado de su comportamiento durante la cita, en la que asegura que ha hablado mucho de sí mismo siempre halagándose.

"He madurado bastante con las cosas que me han pasado y todo eso, creo que he madurado bastante. Tengo las cosas ya como bien marcadas y con 25 años ya quiero algo más serio. No andar de flor en flor. No, no me va eso", es un ejemplo de una de sus declaraciones.

Sin embargo, Lulú decide poner a prueba a su cita al confesarle cuántos hijos le gustaría tener: "Un equipo de fútbol". "A mí me gusta ver las caras, me dicen mucho. Si una persona no quiere tener hijos, se nota. Cuando le dices eso, se quedan anonadados. Él va a acordarse de eso unos cuantos meses", les señala al equipo.

Una confesión que hace tragar saliva al soltero. "Es que, qué bonito toda la casa llena de bebés correteando", apunta Lulú. "Sí, qué bonita", complace Kevin, aunque detrás de cámaras no opina lo mismo: "Yo, siendo sincero, no quiero tener 10 hijos".

Y es que al soltero le preocupa cómo puede mantener a tantos pues ha estado interesado por las operaciones financieras: "Leo muchos libros de finanzas. De hecho, antes estaba con criptomonedas. El 'trading', si sabes lo que es. Entonces, me fijo mucho en el dinero, pero para tener tranquilidad". Una afición que causa rechazo en su cita.

La soltera opina sobre la afición de su cita

Lulú se niega a sacar el tema: "No me gusta". Su definición es la compraventa de activos financieros para conseguir beneficios en poco tiempo, por lo que el soltero se justifica en que es "algo que tiene una finalidad solamente y es el dinero".

Sin embargo, la soltera no lo ve tan fácil: "Tienes que estar muy bien mentalmente, sino tener mucho dinero te puede llevar a la deriva. Puede ser tu ruina". "Yo creo realmente que éste se ha visto cuatro tutoriales del Llados, ya está. Se ha hecho otro tatuaje y 'Fuck*ng barriga' y pa' dentro", supone Lulú.