Así ha sido la cita entre Darío y Lucía: nervios y muchas sorpresas

La timidez y su firme propósito de esperar a la persona adecuada para entregarse al 100 % han marcado la vida sentimental de Darío. Tres años después de vivir su primera cita (tanto en su vida como en el propio programa), el joven malagueño ha regresado a 'First Dates' con la esperanza de encontrar el amor. Consciente de que no encaja en los patrones habituales, él mismo lo reconoce: “Mi forma de ser y mi personalidad no es habitual”. Darío también ha contado que a lo largo de su vida apenas se ha dado dos besos, ambos durante un viaje por Europa, y que nunca ha tenido una relación sentimental como tal.

Su regreso al programa no ha sido casual. Tras visitar el programa de David Broncano, donde pidió públicamente volver a 'First Dates', Carlos Sobera se puso manos a la obra para encontrar a alguien dispuesta a conocerle. La elegida ha sido Lucía, que también ha llegado desde Málaga. Ella se ha definido como una persona algo introvertida al principio, pero muy explosiva cuando entra en confianza, una descripción que parecía encajar con la personalidad reservada de Darío.

La segunda experiencia de Darío en el restaurante del amor ha comenzado con buen pie. Desde el primer momento, Lucía le ha resultado atractiva y ambos han compartido conversación sobre sus aficiones y gustos personales. Ella, por su parte, ha percibido rápidamente que su cita no es “una persona muy normativa”, ya que no sigue los mismos pasos ni las costumbres que la mayoría de la gente.

Sin embargo, el momento más delicado de la velada ha llegado cuando Darío se ha sincerado sobre su falta de experiencias sentimentales. Una confesión que ha sorprendido enormemente a Lucía, que no ha podido ocultar su asombro: “Wow. Él no tiene iniciativa”, reconocía ella, visiblemente impactada por lo que acababa de escuchar.

A partir de ahí, Lucía ha intentado ayudarle, sacando temas de conversación para que Darío pudiera soltarse y mostrarse más cómodo: “En un lugar este chico no ocupa mucho espacio. Es un poco tímido”, comentaba ella. Pero los nervios han podido con él y, en varios momentos, Darío se ha quedado bloqueado, sin saber cómo reaccionar ni qué responder, llegando a reconocer: “No sé que decirte”.

Su decisión final

Llegado el momento de la decisión final, Darío ha explicado que, a pesar de los nervios, le había gustado la experiencia y la cita, aunque a nivel romántico no sentía lo suficiente como para tener una segunda cita con Lucía. Ella, por su parte, ha estado completamente de acuerdo en mantener el contacto, pero solo como amigos: “Creo que no es lo que estaba pidiendo”, admitía con sinceridad.