First Dates 22 ENE 2026 - 23:10h.

Sonia y Juan lo dan todo en el karaoke de 'First Dates', pero no salta la chispa entre ellos

Sonia, el alma de la fiesta, ha llegado a 'First Dates' con la ilusión de entregarse de lleno a una relación tras una vida amorosa que ella misma define como un auténtico “agujero negro”. Frente a ella, Juan, madrileño y repostero de profesión, ha querido marcar la diferencia desde el primer momento con un detalle muy especial. Para romper el hielo, ha sorprendido a su cita con unos dulces elaborados por él mismo, los famosos ‘Juanitos’: “Me ha sorprendido muchísimo porque además, un hombre detallista me encanta”, confesaba Sonia, visiblemente encantada.

Durante la cena, las diferencias entre ambos no tardaron en salir a la luz. Juan se ha declarado un apasionado del deporte y de una rutina estricta: “Voy varias horas los 365 días del año”. Sonia, lejos de quedarse callada, ha respondido con su habitual ironía: “A mi me gusta el deporte. El levantamiento de vidrio, ese sí. Mientras haya un bar enfrente del gimnasio”.

El contraste se ha repetido cuando Juan ha confesado su amor por el campo y la naturaleza. Sonia no ha podido contener la risa, dejando claro que las excursiones no son lo suyo: “Está lleno de bichos”. Aun así, estas discrepancias no han supuesto un freno, ya que el sentido del humor se ha convertido en el verdadero punto de unión entre ambos. Juan, pese a su apariencia más seria, ha demostrado tener una vena cómica que ha conquistado a Sonia, y ella ha sabido devolverle cada broma. La complicidad ha sido evidente durante toda la velada.

La diversión ha continuado en el reservado del restaurante, donde ambos se han atrevido a dar la nota en el karaoke. Aunque Juan se mostraba reticente al principio, Sonia no le ha dado opción: “¿Cómo que no vas a cantar? Tú aquí cantas y hacemos el ridículo los dos. Cantas pero ya”, le decía con decisión. El resultado fue un momento único e inolvidable en 'First Dates', en el que ambos se soltaron, cantaron sin complejos y demostraron que, aunque “Cantamos fatal”, lo importante era pasarlo bien.

La decisión final

A pesar del buen rato compartido y de la conexión basada en el humor, Sonia y Juan no han decidido tener una segunda cita. Ella le ha explicado que, aunque se lo ha pasado muy bien, necesitaría más tiempo para conocerle mejor y por eso le gustaría volver a verse con él. Por su parte, Juan ha reconocido que le ha faltado una chispa especial entre ambos. La despedida ha sido cordial y sincera: “Mucha suerte, que encuentres lo que buscas”, le ha deseado Sonia antes de marcharse, poniendo así el broche final a una cita marcada por las risas, la música y un dulce comienzo.