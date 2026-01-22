First Dates 22 ENE 2026 - 22:50h.

Así ha sido la cita entre Alonso y Esperanza en 'First Dates'

Alonso ha llegado a sus 84 años a 'First Dates' para demostrar que la edad es solo un número y que para el amor no importan los años. Después de quedarse viudo, está decidido a volver a ilusionarse: "Me he quedado viudo dos veces. La soledad es muy mala. Cuando me quedo solo se me cae la casa encima", decía visiblemente emocionado. Él busca una compañera de vida para viajar e ir "al baile".

Esperanza es sevillana y viene al programa con las ideas muy claras: "Soy de las antiguas. Soy más recta que flamenca", admitía. La sorpresa ha llegado cuando ella ha pensado que conocía a Alonso, pero, por suerte, ha sido una falsa alarma. En un primer momento, a él le ha gustado, pero para ella no ha sido un 'match'.

Alonso ha sacado todas sus armas de seducción y ha empezado a venderse de la mejor manera que ha podido: "Está feo que lo diga, pero yo soy muy bueno. Tú no vas a encontrar a otra persona como yo", admitía el jienense. Estos comentarios no han gustado mucho a Esperanza, que le ve "muy poca cosa" para ella y le ha frenado un poco por la velocidad que llevaba él.

"Me gustas mucho"

Alonso ha seguido "pico y pala" intentando conquistarla: "Me gustas mucho", pero Esperanza no parecía muy receptiva a dejarse enamorar por el jubilado. Tanto es así que la sevillana le ha dicho que no se va a ir con él a casa y que, primero se pueden intercambiar el teléfono y poco a poco "llamarnos y conocernos".

A continuación, ambos se han intercambiado los números de teléfonos para estar en contacto, pero Esperanza, que tiene las ideas muy claras, ha afirmado: "Yo le digo que sí y luego ya le doy largas por teléfono", ante la esperanza de Alonso, que cree que si va a recibir la llamada de su cita.

¿Tendrán una segunda cita?

Alonso, como ha manifestado a lo largo de toda su cita, ha sido muy claro en la decisión final: "Yo, Esperanza, repetiría no una vez, si no cien veces contigo porque me gustas y te quiero. Guapa", afirmaba. A pesar de esta bonita declaración, la sevillana le ha dicho que él va "muy rápido" y que no es el hombre que está buscando. Esperanza ha dicho que pueden volver los dos a 'First Dates' a encontrar nuevas citas por separado y Alonso ha explicado que él no quiere cambiar porque la quiere a ella.