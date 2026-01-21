First Dates 21 ENE 2026 - 23:25h.

Alberto tiene 79 años y "a veces se siente trans". "Me gusta cuando viene un hombre a mi casa para vestirme de mujer", cuenta. En el amor le ha ido muy bien, es más, la noche anterior estuvo con un joven de 25 años: "Verlo para creerlo", añadía entre risas. Cenará con José de 80 años y que se define como una persona muy dulce: "Soy un caramelo".

En el momento en el que José ha entrado al restaurante de 'First Dates' y ha visto a su cita se ha producido un momento de máxima tensión entre ellos. Y es que a José no le ha gustado nada la forma de vestir y maquillarse tan femenina del soltero y no ha tenido ningún tipo de miramiento en decírselo: "No te esperaba así", le decía a Alberto, que respondía: "¿Qué te esperabas?"

"Alguien normal, como yo. Te llevo a mi pueblo así y me apedrean", afirmaba José. Algo que hacía que Alberto le preguntase: "¿Qué tengo yo que no tengas tú?". "Mucho maquillaje", respondía él. Muy molesto por las palabras del soltero, Alberto añadía: "En este mundo hay que admitir todo. Yo no te he dicho a ti nada y te podría decir muchas cosas".

Alberto se desmaquilla por José: "Me he quitado la pintura para que cenara a gusto"

La cita no había comenzado de la mejor de las maneras y entre ellos se formó un muro de hielo que parecía imposible de franquear. "En mi pueblo no gustan las personas así, pintados y con pendientes", le volvía a decir José a Alberto. "Si te vistieras normal y no te pintaras tanto podríamos llegar a un acuerdo. Si te presento a mi sobrina así, le da algo a ella y a mí", añadía.

En esta ocasión, Alberto hacía por entender la postura del soltero: "Podemos tener una segunda oportunidad y me verás normal. No te preocupes". Al ver que José seguía muy incómodo, el soltero se levantaba e iba directo al baño para desmaquillarse: "Me he puesto en el puesto de él. Me he quitado la pintura para que cenara a gusto".

"Así soy yo", le decía Alberto a José al mostrarle, además, una foto suya sin peluca y maquillaje. En la sala de intimidad total, José le mostraba a su cita una foto en la que salía travestido y le decía: "Fue en Barcelona en un club. Mi gente no me ha visto". Esto hacía pensar a Alberto que el soltero no era tan "chapado a la antigua" como él creía.

La decisión final de los solteros

Tras finalizar la cita los solteros tomaban la decisión final. El primero en responder era Alberto: "Sí, para que entienda ciertas cosas que en este mundo él no ha entendido y quiero que las entienda. Él debe vivir los años que le queden con más libertad". Un discurso que no convencía a José que contestaba: "Si digo aquí que sí mi gente me mata. En el pueblo me tiran piedras y a él le meten fuego. Es un pueblo muy rancio".