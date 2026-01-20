First Dates 20 ENE 2026 - 23:30h.

Samuel tiene 26 años, es operario y llega desde Murcia para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Confiesa que le tiene miedo a la soledad porque estuvo en un centro de acogida cuando era muy pequeño ya que su madre no se pudo quedar con él. Tiene claro que esta situación le ha generado un gran trauma.

A Carlos Sobera no ha dudado en contarle su historia en la que después de los 16 años su hermana le pudo sacar del centro. En el amor lleva dos años soltero, le gustaría una persona con la que formar una familia y que tenga sus mismos ideales. Su cita es Pedro, un mecánico de 22 años que llega desde El Casar, Guadalajara para encontrar a su futuro marido. Le gustaría tener más de un hijo.

Desde la mesa, surgen las primeras impresiones, a Samuel no le ha parecido del todo su tipo pero tampoco descarta nada. A Pedro le ha resultado bastante atractivo y encaja en lo que busca. Tras esto, Carlos les acerca hasta la mesa para que la pareja pueda conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Pedro y Samuel mencionan cómo sería su sábado perfecto

Pedro le cuenta que es bailarín de salsa y bachata. En 2018 quedó subcampeón de España junto a su grupo; este dato le ha parecido admirable a Samuel; pero él le confiesa que sólo baila de fiesta porque es "arrítmico". Después, el de Guadalajara le pide que le defina cómo sería su sábado perfecto, a lo que el soltero le explica que "salir a hacer un ruta, barbacoa, ir a comer". Le asegura que fiestas sale a las justas, algo en lo que coincide con Pedro.

Sobre sus familiares, Samuel le cuenta que tiene 7 hermanos, pero no tiene relación con todos. En este momento le ha contado su historia sobre su infancia y el centro de acogida. En este momento, Pedro se mantiene en silencio respetando su turno y dejando que lo contara con calma: "Me he quedado a cuadros, no he sabido cómo gestionarlo. La manera que lo ha expresado me ha dado a entender que lo tiene superado".

Después han hablado sobre lo que buscan en una relación, Pedro le deja claro que busca una relación monógama y que si quiere abrirla "ten claro que te abro la cabeza", confiesa entre risas.