Descubre al completo la cita de Antonio y Celeste en 'First Dates'

Antonio tiene 26 años, hizo un erasmus en Granada y se enamoró del español; por ello se vino directo hasta Barcelona para trabajar de consejero legal. Ahora, tiene ganas de conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Le gusta salir con sus amigos, conocer gente nueva y disfrutar de reggaeton.

En el amor considera que tiene épocas buenas y otras malas, sin embargo deja atónito a Carlos Sobera al confesarle que la semana pasada fue una gran semana. Un día se besó con dos chicas y al siguiente día salió con otra. El presentador no ha dudado en preguntarle por qué ha venido al restaurante, pero él le explica que tiene ganas encontrar el amor. No tiene un prototipo concreto, pero le gustaría una persona que se cuide y que tenga la cara bonita.

Celeste es su cita de esta noche, una esteticista de 26 años que llega desde Tarragona para encontrar a su otra mitad en el mejor restaurante del amor. La soltera deja claro a 'FD' que ella no espera que le regalen los oídos porque sabe cómo es; "yo me lo trabajo todos los días en el gimnasio". Desde la barra del restaurante aparecen las primeras impresiones. Antonio comenta que no ha podido percibir bien el físico de la soltera pero cree que se cuida, y Celeste confiesa que él entra dentro de sus estándares por su "cara bonita", pero su físico no le concuerda porque prefiere "fuertes".

Celeste descubre los entresijos de las relaciones pasadas de Antonio

Tras esto, Carlos Sobera les acompaña hasta la mesa para que la pareja pueda descubrir si están hechos el uno para el otro. Los solteros comienzan a descubrir de dónde son y en qué cosas coinciden. Celeste confiesa que a ella los latinos no le gustan pero el italiano es como "un vacío legal" en su vida.

Sobre relaciones, el italiano comenta que ha tenido tres parejas serias, y ella nombra dos. Antonio le explica que llevo mucho sin tener pareja porque se ha centrado en proyectos personales: "Me gusta no planear nada y si tiene que surgir, va a surgir". En este momento, Celeste le pregunta si le gusta salir de fiesta, a lo que él sin pensarlo dos veces responde que sí. Después de esto ella le confiesa que tiene cara de "inocente", pero que "esos son los peores". Entre risas, el soltero afirma que se lo dice mucha gente.

De nuevo, Celeste reitera en las relaciones y rollos de su cita y no duda en descubrir los entresijos de su soltero. Él le cuenta que todas han sido relaciones breves y ella le pregunta si se considera un picaflor y con total sinceridad le confiesa que pese a que no se ve así, esta última semana sí que ha tenido muchos rollos. Antonio entre risas comenta al programa que "ella viene con el cuchillo"