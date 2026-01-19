Silvia no da crédito con el gusto culinario que tenía su cita de joven y que nada tiene que ver con su alimentación

Silvia ha remarcado que es una mujer que no duda de lo que quiere y menos de lo que no quiere a su lado. Por sus primeras impresiones, Josep, el soltero elegido por el programa para ser su cita en 'First Dates', podría estar invitado a entrar en su vida.

Durante la cena, ambos tratan de conocerse más en profundidad. Por ejemplo, Silvia le confiesa que es vegetariana. Una dieta que no comparte para nada con el soltero, menos aún durante su juventud pues tenía un insólito gusto culinario.

Este es el insólito gusto culinario del soltero

Cuando su cita le confiesa que es vegetariana, Josep no duda en contarle qué solía comer durante su juventud: "Yo de joven, y no de tan joven, comía la carne cruda. 'Plum', 'plum', y para dentro". Sin embargo, reconoce que "eso, a la larga, me ha dado problemas", revela.

Por esta razón cambio ha cambiado de hábitos: "Ya no me la como. Ahora sí como algo de carne, pavo, pollo o conejo y verduras y legumbres, todo lo que quieras. Me gustan". Además, hace una importante puntualización: "Todas me las hago yo".

Sin embargo, a la soltera le ha sorprendido profundamente estas declaraciones: "Tú ves una vaquita, maravillosa, que se te acerca y busca el mimo y el cariño... ¿Cómo me voy a comer eso? Yo no puedo".

Silvia trata de buscar más puntos en común con su cita y le pregunta si toma algún tipo de medicación. "Para la alergia, luego tomo una pastilla para la circulación que por mis excesos de joven pues me subió el colesterol, me produjo...", comenta Josep. No obstante, la soltera le interrumpe ojiplática: "Pero el colesterol no hay que medicarlo". "No, pero tenía una arteria obstruida", explica él.

Y es que, según señala Silvia, ella no utiliza la medicina alopática: "Utilizo la medicina hipocrática, es decir, que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento". Algo con lo que está de acuerdo su cita: "Yo no la he practicado nunca, pero me parece bien porque su manera de expresarlo me dice que está bien. Todos los medicamentos tienen sus cosas malas, pero si no es química y es cosa natural, es mejor".