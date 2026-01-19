Lara Guerra 19 ENE 2026 - 22:24h.

Dos solteros se decepcionan mutuamente al conocerse porque ambos esperaban otra persona en 'First Dates'

Dos solteros descubren el pasado similar que tienen sobre su orientación sexual en 'First Dates': "No éramos felices"

Compartir







Celedonio tiene 67 años es hostelero y llega desde Muruzabal, Navarra para conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se considera un hombre divertido porque cuando va al bar hace reír a la gente, confiesa. Desde la barra del restaurante confiesa a Carlos Sobera que a los 50 años cambió el rumbo de su vida y creó un albergue peregrino después de hacer el Camino de Santiago.

Donio le cuenta que antes se dedicaba a la logística de camiones, sin embargo, tras hacer el camino, decidió cambiar la oficina para crear el albergue. Ahí encontró la inspiración y lleva ya 10 años ubicado allí. Ante esta historia, el presentador no ha dudado en confesar que el soltero es "un atrevido". Sobre este bar, Carlos no ha dudado en preguntarle si ha estado solo durante estos años o si, por el contrario, ha tenido alguna pareja, a lo que él le comenta que "en el bar se liga, pero no me puedo explayar".

Busca una persona divertida, agradable y "lo que salga". Tras esto, por la puerta llega Karmele, una soltera técnica administrativa que llega desde Bilbao, Vizcaya, para poder encontrar a su otra mitad. Prefiere no mencionar su edad porque siente con una vitalidad "muy joven". Asimismo asegura que donde vive hay muchas "cotillas" y que seguro que, después de saberlo "me van a empezar a acosar".

Karmele se echa para atrás ante la dentadura de su cita: "No podría besarle"

Desde la barra del restaurante la pareja se ve por primera vez y de ahí surgen las primeras impresiones. A Karmele no le parece una persona guapa, sino una "del montón", asegura. Además su dentadura le "echa para atrás" y deja claro que es muy escrupulosa por lo que no podría besarle. El soltero coincide y tampoco le gusta su cita, hubiese preferido una persona "más joven".

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan descubrir a través de la velada si sus primeras impresiones están equivocadas y realmente pueden darse una oportunidad. Después de unas primeras conversaciones, Donio confiesa que él esperaba una "persona con más salero, una brasileña, una sudamericana o una rusa que me de más juego".

A la soltera le comenta que está divorciado pero, que no tiene hijos. Ella le explica que tiene uno, pero es mayor y muy bueno; sin embargo, le comenta que vive con ella. Por otro lado, la pareja habla sobre viajar, ambos han encontrado este punto en común y Donio le menciona República Dominicana, México, Colombia y Karmele, Londres entre otros.