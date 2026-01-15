First Dates 15 ENE 2026 - 23:20h.

A pesar de las cosas en común entre Manel y Carles, no han encontrado la chispa entre ellos

La cara de incredulidad de una soltera de 'First Dates' cuando su cita se niega a darle un beso: "Lo he encontrado raro"

Compartir







Carles tiene 57 años, es de Girona y ha llegado a 'First Dates' con un detalle muy especial bajo el brazo: un cuadro pintado por él mismo. El arte es una de sus grandes pasiones y quiso que su cita lo supiera desde el primer momento. Nada más llegar con Carlos Sobera, Carles abrió su corazón y habló sin tapujos de su pasado. Durante años estuvo casado con una mujer porque, cuando era joven, ser gay era un tabú difícil de asumir. “Me casé con una chica y pensé que ya estaba curado. Como yo, mucha gente lo pensó, pero con el tiempo te das cuenta de que es un error de la vida, porque te estás haciendo daño a ti mismo”, confesaba con sinceridad.

A la cita llegó Manel, de 58 años, que se define como una buena persona y alguien “de colorines”, alegre y con una visión positiva de la vida. Al igual que Carles, también quiso tener un gesto especial y le llevó un regalo hecho por él mismo, algo que ambos interpretaron como una primera coincidencia importante.

Durante la cena, los dos comenzaron a hablar de sus vidas pasadas y descubrieron que compartían experiencias muy similares. Carles le explicó a Manel que su matrimonio fue una forma de intentar encajar en una sociedad que no aceptaba la homosexualidad. “Eso lo llevas dentro, y cuando lo dejé me di cuenta de que ninguno de los dos éramos felices”, reconocía.

"Mi mujer sabía que era gay"

Manel, por su parte, contó que también estuvo casado con una mujer, aun sabiendo ella que a él le gustaban los hombres. “Nos casamos para que mi padre me dejara salir de casa, porque me echó. Yo era el gay del grupo donde salíamos con mi exmujer”, relataba. Además, compartió uno de los momentos más emotivos de la noche al hablar de su hijo, que también es gay. “Cuando nació se me vino el mundo encima, pero verlo crecer ha sido lo mejor. Lo entiendo, lo apoyo y lo apoyaré siempre”, afirmó emocionado.

Ambos coincidieron en que sus historias les habían marcado profundamente. Dos vidas con caminos parecidos, dos hombres que aprendieron a aceptarse con el tiempo… pero la gran pregunta era inevitable: ¿será suficiente este pasado en común para querer seguir conociéndose?

La decisión final

Manel ha decidido no tener una segunda cita con Carles, igual que él. No son su "tipo de hombre" mutuamente y ninguno de ellos han encontrado la chispa que buscaban en el otro, pero se han dicho que les gustaría que sus caminos se vuelvan a cruzar. ¿Lo conseguirán?