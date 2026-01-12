Ada y Lilith deciden levantarse de la mesa y poner a prueba a una de las parejas que se encuentra cenando en el restaurante

Un soltero de 'First Dates' se parte de risa al entender el "tremendo chiste malo" de su cita: "Lo pillé tardísimo"

Ada y Lilith parecen llevarse bien durante su cita en 'First Dates'. Ejemplo de ello ha sido este divertido momento en el que la soltera ha soltado un "tremendo chiste malo" que le ha costado pillar al canario pero que, cuando lo ha entendido, ha desatado la risa de ambos.

Pero la diversión no se ha detenido, sino que les ha acompañado durante toda la velada. Tanto es así que, cuando Lilith le ha preguntado a su cita si cree que todos los que les rodean en el restaurante son "NPC's", éste se percata de que lleva razón y le hace una 'alocada' propuesta: "Somos los únicos que llama la atención. Voy a levantarme y a hablar con algunos de ellos".

Los solteros ponen a prueba a otra de las parejas del restaurante

Lejos de achantarse, la soltera acepta el reto y buscan a la pareja a la que acercarse. "Es bastante parecida a mí pero en todos los sentidos, o sea, en gustos, en personalidad, en humor, en forma de ser, que tampoco tiene vergüenza...", señala al equipo el soltero.

"¿Podemos haceros una propuesta de un juego?", le pregunta Lilith a la cita, quienes aceptan sin pensárselo dos veces: "Nosotros pensamos un número del uno al tres y si decimos el mismo número, os tenéis que dar un pico".

Lo que ellos no se esperaban es que fueran a coincidir. "Somos la misma persona, al fin y al cabo somos la misma persona en diferente cuerpo y diferente género. Aunque por fuera no parezcamos lo mismo mentalmente sí que somos lo mismo", insiste Ada.

Lidia Santos, quien se percata de lo que está ocurriendo, detiene sus planes para llevarlos a un lugar más privado: "Oye, chicos, que os veo muy juguetones... Pues os vais a venir conmigo. Ahora jugamos todos".

En su decisión final, los solteros comparten sus impresiones. "Me lo he pasado bomba contigo y creo que eres una persona muy sorprendente", apunta Lilith. "Me hizo mucha gracia que me siguieras el rollo por la cara. No me lo esperaba. Pensé que me vas a decir que no, que te morías de vergüenza o algo. Me gustó, dice mucho de ti, la verdad. Me lo pasé súper bien", añade Ada.

Todo apunta a que tendrían una segunda cita y lo cierto es que el soltero está dispuesto a continuar conociendo a Lilith. Sin embargo, la confesión que éste le hizo sobre su forma de ser en pareja echó para atrás a la soltera, motivo por el que finalmente decide terminar de conocer a Ada en el plano romántico esta noche.