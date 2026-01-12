Ada no se esperaba el chiste de su cita y, al procesarlo, ambos viven un divertidísimo momentazo

Un soltero de Madrid rompe el hielo en ‘First Dates’ con un divertido chiste: “¿Sabes por qué se llama marisco?”

Lidia Santos recibe en el restaurante más famoso de la televisión a Lilith, una joven de 18 años que, dentro de la edad que tiene, asegura que trata de actuar con responsabilidad. Procedente de Madrid y con ascendencia materna cubana, la soltera estudia el primer año de electromecánica gracias a su pasión por el mundo del motor que nació de la mano de las críticas de los hombres: "Quiero demostrar que una mujer puede estar perfectamente en un sector masculino y ser bastante más fuerte que ellos".

En el amor le ha ido "de Guatemala a 'Guatepeor'", asegura entre risas. Gracias a sus dos antiguas relaciones ahora sabe qué es lo que quiere en una relación: "Alguien seguro de sí mismo, que no ponga en duda lo qué es él, ni lo que puedo ser yo". En cuanto al físico, no tiene ningún prototipo por un motivo que hace reír a la camarera: "Siento que el más guapo, después abre la boca y es un gilipoll**"... ¿Cumplirá con sus expectativas su cita?

Ada llega a 'First Dates' con un 'look' "rompedor". Busca en el programa encontrar a alguien igual que su persona: "Que me mire en el espejo y diga ella, él o elle es yo. Ese tipo de personas a mí me flipan. Si pudiera duplicarme saldría conmigo mismo, tendría relaciones conmigo mismo y estaría conmigo mismo para toda la vida". Su primera impresión es positiva y de primeras parecen tener muchas cosas en común... ¿Triunfará el amor entre los solteros?

Un chiste malo desata este divertido 'momentazo'

Las gemelas del programa traen la cena a Lilith y Ada y sirven al tinerfeño una copa de vino tinto. "Ah, pues el vino sí vino", reacciona la soltera. Al ver la inexistente reacción de su cita, apunta: "Tremendo chiste malo acabo de hacer, dios mío". Un comentario que hace reflexionar a Ada: "El vino sí vino. Jod*r, lo pillé tardísimo"- Momento en el que Lilith desata su llamativa y risa y ambos se parten en la mesa.

"Me ha encantado su risa. Mi risa se contagia con la risa de la gente y me ha encantado. Su sentido del humor es igual que el mío y me ha encantado", confiesa Ada en su momento a solas con la cámara.

Tras este momentazo, los solteros se conocen más en profundidad. Cómo se atrevió a decorarse las cejas o qué pronombre prefiere al ser una persona no binaria son dos de las preguntas que le lanza Lilith a su cita: "No sé muy bien cómo va el tema".

El soltero, por su parte, quiere saber más qué es lo que busca en una relación. Un tema en el que parecen estar de acuerdo al principio, hasta que comparten cómo se comportan con sus parejas. "Fue un poco plof cuando dijo que él no", señala Lilith al equipo.