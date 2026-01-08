Lara Guerra 08 ENE 2026 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Sergio y Evelyn en 'First Dates'

Sergio tiene 44 años, trabaja como reponedor y road manager que llega desde el puerto de Santa María, Cádiz; para encontrar el amor. A 'First Dates' le confiesa que es una persona que le importa el cuidado personal, jugar al futbol...el deporte en su vida es fundamental.

En el amor tuvo una mala experiencia hace dos años por lo que ahora tiene ganas de conocer a alguien especial. Espera a una persona agradable, divertida, con curvas y "con culito". Por las puertas del restaurante llega Evelyn, una camarera de 35 años que llega desde Nerva, Huelva para encontrar el amor. Le encanta hacer deporte, ver pelis y viajar.

En el amor confiesa que le ha ido muy mal, tuvo una relación de casi 10 años con el que tuvo un hijo y desde entonces no ha estado con nadie más. Nada más verse, el soltero se siente atraído por el físico de Evelyn, sin embargo, ella esperaba un "hombre gigante". Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde la pareja puede conocerse más a fondo.

Evelyn defiende su tierra a fuego: "Yo defiendo Huelva a matar"

Ya desde la mesa, el soltero le comenta a lo que se dedica y al escuchar a la soltera decir que trabaja en Huelva, él le confiesa que ha ido poco porque no le gusta. En este momento ella no ha dudado en defender su tierra y aquí han aparecido los primeros puntos incompatibles. Sergio nombra el resto de ciudades que más le gustan y Evelyn comenta que "tenemos de todo, playa gastronomía, la cuna del fútbol. Yo defiendo Huelva a matar".

Tras esto, la soltera asegura que le ha caído "fatal, como el culo". Por otro lado, la pareja continúa la conversación y hablan sobre sus edades. Sergio le informa de que tiene 44 años y ella le explica que va a hacer 36 años; y de nuevo Evelyn no ve que sea el prototipo de chico que ella espera y que le haga "volverse loca".