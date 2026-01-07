First Dates 07 ENE 2026 - 23:25h.

Un soltero de 'First Dates' explica a Carlos Sobera el extraño trastorno que padece: "Se llama prosopagnosia"

Richard Luctus tiene 24 años y es cantante, en concreto y como el asegura: "La cara visible del Emo-Trap en España". El soltero de 'First Dates' afirma que ha triunfado en todo lo que ha hecho profesionalmente sin ninguna dificultad. En cuanto al amor, se considera un chico guapísimo y seguro de mi mismo y, por eso mismo, no le apetece arrastrarse por nadie.

Su cita es Yasari, de 18 años. "Mi estilo es algo gótico dependiendo del día lo hago más exagerado o menos", comentaba. Al ver a su cita se ha dado cuenta de inmediato que no era su tipo e, incluso, decidía evitarle la mirada al sentarse a su lado, produciéndose un momento un tanto incómodo.

La cita no comenzaba de la mejor de las maneras y la cosa continuaba empeorando cuando la camarera, Lidia Santos, se acercaba a ellos para tomar nota de sus platós y el soltero adoptaba una actitud que molestaba a Yasari: "Es un maleducado (...) Con solo ver como trata a la camarera, criticaba los platos, no le decía gracias, eso dice muchas cosas de ti…"

Los solteros hablaban sobre el trabajo y Yasari admitía: "Me gustaría tener estabilidad económica que me permita darme mis lujos, pero soy muy perezosa. Da igual cuanto me esfuerce mi nota más alta es un 2". Por su parte, Richard aseguraba: Soy filósofo, estudio por mi cuenta. Por tener no tengo ni la ESO".

En un momento dado, Yasari hablaba con Richard sobre sus dos grandes pasiones: 'Hellow Kitty' y la música Kpop. En cuanto a lo primero, el soltero lo consideraba una red flag: "Se asocia a que están traumadas a que son góticas raras". Además, al descubrir que la soltera escuchaba música surcoreana añadía: "Hostia, eso para mi es criminal. Si le gusta 'Hello Kitty' y escucha Kpop es el combo completo de que algo pasa ahí".

La decisión final de los solteros

Antes de terminar la cita, los solteros iban al karaoke y Richard se negaba a cantar: "No voy a cantar, que me paguen 5.000 euros". Ante lo que Yasari comentaba: "Me saca un poquito de mis casillas". A la hora de pagar, Richard decidía invitar a la soltera, aunque esta no perdía la oportunidad de presumir de su cartera de 'Hello Kitty'.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, los dos lo tenían muy claro. "No me gustaría segunda cita con Richard. Físicamente no es para nada mi tipo y de personalidad pues lo mismo. No, lo siento", respondía Yasari. En el turno de Richard este contestaba tajante: "Negativo. Ni una segunda cita ni nada. No me has gustado ni físicamente ni de personalidad ni nada".