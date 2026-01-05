First Dates 05 ENE 2026 - 22:50h.

Una soltera, a cuadros con la experiencia paranormal de su cita y un ovni: "Yo creo que algo existe"

Fran tiene 64 años y llega desde Zaragoza para encontrar a su otra mitad bajo los focos de 'First Dates'. El soltero tiene un trabajo de lo más acorde a una noche tan especial como la de hoy, y es que es paje del rey Melchor. Y no solo eso, también es figurante y actor.

A Carlos Sobera le confiesa que es seguramente sea el paje favorito porque así se lo demuestran los niños. Él tiene claro que el mejor consejo que les da es portarse bien para que los regalos lleguen hasta sus manos. Sobre el amor, Fran le comenta que ha estado casado dos veces, y ahora siente que le corre un poco de prisa. Además, tiene claro que el ser humano ha nacido para estar en pareja.

Por las puertas del restaurante de Carlos Sobera llega Teresa, una operaria jubilada de 69 años procedente de Barcelona con muchas ganas de encontrar a su otra mitad. La soltera confiesa que lleva demasiado tiempo sola y se está "acostumbrando demasiado". En una fecha como la de hoy, Teresa ha pedido a los reyes encontrar el amor.

De primeras, ambos se reencuentran desde la barra del restaurante y comienzan a descubrir de dónde es cada uno y sobresalen las primeras impresiones. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a poder conocerse mejor. Ya desde el lugar de su cena, Fran le pregunta si está jubilada y le comenta su historia, y es que el soltero tiene una incapacidad por accidente desde hace unos años por lo que, es pensionista.

Fran y Teresa coinciden en lo que buscan en una relación

En este momento aprovecha para contarle su gran gusto por la actuación, un trabajo que sí le permite trabajar. Teresa al descubrir esta faceta del soltero, le pregunta si la barba la utiliza para conseguir ciertos papales, sin embargo, él comenta que es ayudante de los Reyes Magos en fechas tan especiales como esta: "Ya se yo donde voy a echar la carta. Me parece muy humano y sensible dar a los niños lo que piden", confiesa ella.

Asimismo, Fran explica lo mucho que le gustan los niños y destaca que varios de ellos en lugar de pedir regalos para ellos, lo hacen para aquellos que "no tienen". Después, Teresa le ha comentado lo mucho que le sorprende el propio restaurante en comparación con verlo desde la televisión, le parece romántico.

Sobre lo que quieren, Fran tiene claro que busca una pareja para siempre, no quiere citas de días. En esto coincide con Teresa porque ella también espera una relación seria y duradera. Después de mantener esta conversación, el soltero siente que son bastantes compatibles. Por otro lado, el soltero le pregunta si es una persona celosa, ella le asegura que no y que además, lo ha vivido en otras relaciones. La soltera le confiesa al restaurante que nota cómo buscan lo mismo en una relación. Parece que estamos ante un gran feeling y una posible pareja.