Descubre al completo la cita de María y Pedro en 'First Dates'

María tiene 80 años y es profesora de baile. Para ella el flamenco lo es todo y, por este motivo, considera muy importante que a su futura pareja le guste bailar. Nada más entrar al restaurante de 'First Dates', la soltera saludaba muy emocionada a Carlos Sobera, quien seguidamente le preguntaba por su vida sentimental antes de presentarle a su cita, Pedro de 83 años.

La soltera le confesaba al presentador que lleva 25 años sin tener pareja y, aunque le ha salido algún que otro pretendiente, ella no se ha interesado por conocer a ninguno. María tiene muy claro cuáles son las tres cosas que busca en un hombre: "Primero, que sea limpio. Segundo, que sea ordenado; y tercero, que le gusta pasear y bailar", aseguraba.

María cenará con Pedro, un maestro industrial jubilado que nada más ver a la soltera se mostraba satisfecho con su físico: "La he visto sexy porque es guapeta de cara y tiene las tetas bien puestas", confesaba el soltero frente a las cámaras del programa. Por su parte, a la soltera parecía no hacerle mucha gracia que su cita fuera mayor que ella.

El soltero sorprende a su cita con su experiencia paranormal

Durante la cena, Pedro hacia una inesperada confesión que dejaba a cuadros a su cita. El soltero le preguntaba a María si alguna vez había visto un ovni y, a continuación, le contaba la experiencia paranormal que había vivido: "Creo que vi un ovni. Estaba en un apartamento que tenía, estaba en el balcón mirando al mar y entonces vi una bolita roja al ras del mar y anduvo en el mar hasta que despareció", confesba.

Ante esta increíble historia, María, muy sorprendida, reaccionaba a la historia de su cita y le aseguraba que los ovnis no son reales: "Pasan cosas, a veces estás en casa y ves como una sombra, pero eso no existe, Pedro", le decía su cita.

María le revelaba a Pedro que lleva más de 20 años sin tener algo con un hombre. Ante esto, Pedro se mostraba algo incrédulo: "Creo que ha tenido que tener algo como yo". Y es que el soltero aunque se divorcio hace muchos años ha tenido alguna que otra relación esporádica e, incluso, le llegaba a asegurar a la soltera que su última relación sexual fue hace tres meses. María reaccionaba con desagrado: "Me parece que eres un mujeriego", aunque valoraba la honestidad de Pedro.

La decisión final de los solteros

Antes de terminar su cita, los solteros iban a la sala de intimidad total y María impresionaba a Pedro con una espectacular actuación de flamenco. "Lo he visto con la boca abierta", aseguraba la soltera. Finalmente, ambos respondían a la gran pregunta: ¿Quieren una segunda cita juntos? El soltero contestaba de manera afirmativa de inmediato y, por su parte, María también aceptaba: "¡Claro que sí! Para ir a bailar para ir a donde tengamos que ir".