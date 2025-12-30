First Dates 30 DIC 2025 - 23:05h.

Virginia ha acudido a 'First Dates' a buscar el amor y se ha encontrado a alguien que ya conocía

Virginia tiene muy claro lo que quiere en la vida. Tiene 36 años y ha acudido a ‘First Dates’ para buscar a “una persona compatible” que le de tranquilidad. Quiere que sea su lugar seguro y que, cuando llegue a casa, se encuentre paz y no una fuente de conflictos.

No sabemos si Fabio será su persona, pero, por lo pronto, la pareja ha disfrutado de una cita muy especial en el restaurante más famoso de la televisión. Además, ella ha dejado al descubierto en el programa de Carlos Sobera que ya conocía al comensal de antes, pero ¿de qué?

Virginia afirma que ya conocía a Fabio

En el restaurante de Carlos Sobera, la sexóloga ha explicado que ella ya había visto a Fabio antes del programa: “Cuando se ha ido acercando he dicho: Madre mía, me suena muchísimo”, explicaba ella.

Ha sido justo después de esa frase cuando la comensal le ha preguntado si era de Almería y ha aclarado de qué se conocían. ¿Habrán decidido marcharse juntos tras el programa? ¡Descúbrelo en ‘First Dates’!