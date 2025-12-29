First Dates 29 DIC 2025 - 22:50h.

María Teresa tiene 82 años y viene desde Málaga por segunda vez a 'First Dates' para encontrar a un hombre que le complemente. En su anterior cita no surgió la chispa, pues ella estaba buscando a un hombre lleno de energía y fuego: "Yo no estoy en el apogeo del sexo, pero aún tengo en mi cuerpo 'fiebre'", reconocía la malagueña. En esta ocasión, Pedro ha llegado al programa en busca de una nueva ilusión. El hombre vive en un pueblo de Granada y tiene 82 años.

Entre comida y copas de vino, María Teresa y Pedro han mantenido una agradable conversación en la que los dos han encontrado diversos puntos en común: "Yo busco una pareja para compartir una vida, hacer planes, coger el coche e irnos de viaje. Como si fuera un matrimonio", reconocía el granadino. ¡Y parece que a ella le ha gustado la idea!

María Teresa le ha querido dejar las cosas claras desde un primer momento a su cita. La malagueña le ha explicado que a lo largo de su vida se ha casado dos veces y solo ha estado con esos dos hombres, porque ella es "un poco antigua": "Yo busca pareja estable, pero o somos una pareja y cada uno a su casa. O, si yo me voy a vivir contigo, antes tengo que casarme", admitía.

El soltero se ha sorprendido al escuchar las palabras de su cita: "Yo no había pensado nunca en eso, pero es posible, todo es posible", respondía no muy convencido ante la insistencia de María Teresa. Sin embargo, Pedro ha reconocido en la entrevista personal que él "no quiere casarse" otra vez: "Convivir sí, pero casarme...", decía. Parece que este tema de conversación ha separado un poco a los solteros. Además, María Teresa le ha dado un plazo de "cuatro o cinco meses" para ver qué pasa entre ellos y decidir si casarse o no.

Las confesiones más calientes durante la cita

La pasión que desborda María Teresa ha llegado al programa. Durante la cena, la soltera ha confesado que necesita una vida sexual plena: "Como beba tres copas de vino, me entran unas ganas de tener sexo que no veas. Algo le tienen que echar al vino tinto, porque con el blanco no me pasa", admitía entre risas.

Por su parte, Pedro ha reconocido que le gusta "que funcione en la cama", porque era algo que beneficia a los dos: "Me gusta, pero soy tradicional. Puede salir alguna cosa extra", contaba.

La decisión final de ambos

María Teresa ha confesado que se ha quedado con ganas de disfrutar de un beso de su cita y que le gustaría seguir quedando con él. Sin embargo, a pesar de la atracción, Pedro ha decidido que no le gustaría tener una segunda cita con ella por el tema del matrimonio. Además, le ha propuesto ser amigos. No obstante, ella le ha dicho que no quiere una amistad: "Nunca he ido detrás de un hombre, ni lo haré hoy tampoco", terminaba. ¿Volverá una tercera vez María Teresa al programa para encontrar finalmente a su futuro marido?