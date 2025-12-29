First Dates 29 DIC 2025 - 23:15h.

Toni y Cristina han intentado encontrar la chispa entre ellos durante su cena en el programa

Toni, de Alicante, tiene claro a qué viene a 'First Dates' y, a pesar de reconocer que es un poco "raro", quiere encontrar el amor en el programa: "Busco una relación estable con una chica formal, que vista bien. A la chica que yo le gusto, no me gusta a mi y la que me gusto, no le gusto yo", explicaba. Para cenar con Toni llega Cristina, también de Alicante. Ella se define como alegre y apasionada por su trabajo, la cocina.

"No la veo mal, pero no es lo que yo busco", afirmaba él. Durante su cena han intentado varias veces conectar con algún tema en común, pero no lo han conseguido, pues más que unirles solo tenían diferencias: "Me ha hablado de una manera diciéndome que no se de qué va el tema", reconocía Cristina algo molesta por los comentarios de su cita.

El descubrir que Toni no había tenido relaciones largas, Cristina se ha mostrado muy extrañada: "No has encontrado tu media naranja", decía ella. No había manera de remontar la cita, pues la tensión entre ambos era más que evidente: "Yo la esperaba más delgada, más joven. No la veo para mi. Soy bastante exigente y por eso estoy solo", afirmaba Toni.

Aunque intentaban sacar algún tema de conversación, se notaba la incomodidad entre ellos, tanto que a Cristina le entraba la risa al verse envuelta en esas circunstancias: "Costaba sonsacarle algo de conversación".

Su decisión final

La cita entre Toni y Cristina no ha terminado de despegar en toda la cena. Además, ella ha confesado que quiere una persona más joven. Por eso, durante su decisión final, ambos han dicho que no quieren tener una segunda cita con el otro. En esta ocasión, Cristina y Toni no han encajado durante la cena, no han encontrado nada que les haya unido y, físicamente, no se han gustado.