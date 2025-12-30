A una soltera le cambia la cara al ver entrar a su cita en 'First Dates': "Es horrible"

First Dates 30 DIC 2025 - 23:10h.

Jane ha acudido al restaurante de 'First Dates' para tener una cita con Ettore

La reacción de un soltero al escuchar las exigencias de su cita en 'First Dates': "Nunca había pensado en eso"

Jane se considera una mujer dulce, pero con un pronto bastante importante y ha acudido a ‘First Dates’ para buscar el amor: “Quiero encontrar una persona que no me quite la paz que tengo, que sea interesante, inteligente, culta, brillante…”, declaraba.

Todos los valores que ha descrito eran de lo más profundos. Sin embargo, cuando ha visto entrar a su cita en el restaurante del amor, la sinceridad ha salido a la luz como flor en mayo y la participante del programa de Carlos Sobera ha sacado su lado más superficial.

De repente, la sonrisa que tenía en su rostro ha cambiado por completo y la felicidad que sentía por estar en la televisión se ha transformado en cara de circunstancias: “No me gusta, es horrible”, decía ella, opinando duramente del que iba a ser su compañero de mesa.

La decisión final de Jane en ‘First Dates’

Aunque la primera impresión no ha sido muy buena, la cena se ha desarrollado con total normalidad y la conversación ha fluido bastante. ¿Habrá servido el conocerse para que ella cambie de opinión? ¿Se habrán ido juntos del programa?