Carlos Sobera se sorprende con la imitación de un comensal: "He aquí un futuro presentador"

El restaurante del amor ha vuelto a abrir las puertas una vez y, en esta ocasión, lo ha hecho para recibir a Manuel, un hombre de 71 años que se declara fan de ‘First Dates’ y que quería cumplir su sueño de cenar en el programa de Carlos Sobera.

Es tal su pasión por el formato de Cuatro, que el hombre ha atravesado las puertas del programa entonando una de las frases más populares. Aquella en la que el presentador del espacio dice eso de: “Esto no es un restaurante normal…”.

Nada más verle pronunciar esa frase, Carlos Sobera no ha tardado en elogiar sus aptitudes actorales: “Te lo sabes muy bien, sí señor”, decía él. “Estoy en el momento más maravilloso de mi vida gracias a ‘First Dates’”, apuntaba el comensal.

“Nunca había escuchado esa frase en boca de otro, lo haces muy bien”, afirmaba el presentador, que le pedía que volviera a hacer el ‘acting’ una vez más. “He aquí un futuro presentador de televisión”, declaraba, alabando el talento del invitado.