Un chico se queda sin palabras al ver a su cita en 'First Dates': "Soy mucha mujer para él"

Óscar no ha sabido cómo interactuar con su cita, Lilian, durante la cena en 'First Dates'

Lilian ha llegado directa de Barcelona para conocer a su cita en 'First Dates' y conectar con una persona. La soltera ha preparado una frase muy especial para recibir a Óscar. Él viene desde Cataluña para encontrar a alguien, ya que se encuentra en el mejor momento de su vida, en cuanto a autoestima.

Con intriga y miedo, Óscar se ha embarcado en la propuesta de Carlos Sobera y ha escuchado el mensaje de Lilian: "Me elijo cada día. Aprendí que mi amor propio es mi mayor fortaleza, que cuidarme es un acto de respeto y que mi autoestima es reflejo de todo lo que he construido. Ya no busco aprobación. Me abrazo con orgullo, respeto y admiración hoy, más fuerte, más sabia y más libre que nunca", leía. Este mensaje parece haber gustado al soltero.

A pesar de este comienzo, al sentarse a la mesa Óscar le ha preguntado la edad a Lilian, algo que no ha gustado mucho a su cita. Por su parte, él se ha quedado prácticamente mudo con Lilian, pues le ha gustado mucho físicamente: "Es el prototipo de mujer que me gusta, es un pibón", afirmaba. "¿Estás tímido?", preguntaba ella al notar que a Óscar el imponía ella.

Timidez, nervios y pocas palabras

Los nervios le han jugado una mala pasada a Óscar, que no sabía de qué hablar con su cita, a pesar de los esfuerzos que hacían ambos para que fluyera la conversación entre ellos: "Yo estoy tranquila. Dime algo que salga de tu corazón", decía ella.

Él no ha sabido qué responder. Ha tomado agua para calmarse y ha continuado comiendo. Lilian es una mujer que impone y, al parecer, es el prototipo de Óscar. "Yo creo que soy mucha mujer para él", reconocía la brasileña.

Las redes sociales les han unido, pues ambos crean contenido para las redes sociales sobre la autoestima, el crecimiento personal y la superación: "Yo creo que puede haber compenetración entre ambos", decía él. A pesar de este punto en común, Lilian estaba "aburrida" con él durante la cena porque Óscar no tenía ambición ni metas, y eso es algo que no le gusta.

La decisión final

A pesar de las cosas en común que tienen, como las redes sociales, y la atracción que ha sentido Óscar hacia ella, la cita no ha acabado de ir bien y la chispa no ha saltado entre ellos. Ni los juegos han conseguido levantar la pasión durante la cena, a pesar de que en el último momento él se ha envalentonado y le ha dado un beso en al boca.

Óscar no ha dudado ni un segundo y ha manifestado que le gustaría tener una segunda cita con Lilian. Pero ella, no ha querido darle una segunda oportunidad de cara al futuro: "Como pareja me han faltado cosas. Te he visto nervioso y perdido. Nos hemos besado porque no supe decir que no, pero no he sentido nada", afirmaba ella.