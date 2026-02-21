El Gobierno británico estudia la posibilidad de promover una ley que excluya formalmente a Andrés de la línea de sucesión al trono

LondresLa policía británica mantiene nuevos registros en la residencia del príncipe Andrés en Windsor, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Jeffrey Epstein. Los agentes han interrogado a antiguos escoltas y asistentes del hijo de la fallecida Isabel II en busca de posibles conexiones adicionales con el magnate, fallecido en prisión en 2019.

El escándalo que rodea al duque de York vuelve así a sacudir a la opinión pública británica. A los registros policiales se suma ahora la aparición de unas fotografías inéditas que han generado una fuerte polémica en la prensa del Reino Unido, como informa Daniel Postico desde Londres.

Una imagen que reaviva la controversia

En las instantáneas, que según varios diarios británicos datarían de 2011, se ve a Andrés jugando con un niño en una estancia de su entonces residencia. En una de las imágenes sostiene lo que parece ser un balón; en otra, el objeto presenta una forma que recuerda a un pecho femenino, un detalle que algunos medios califican de inquietante y de mal gusto.

Según esas mismas informaciones, el menor podría ser un supuesto hijo no reconocido de Epstein. La conjetura se apoya en un intercambio de cartas entre Sarah Ferguson y el magnate estadounidense, en las que ella le felicitaría por su paternidad. No obstante, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.

Mientras tanto, agentes y medios de comunicación permanecen a las puertas de la residencia donde el el príncipe Andrés permanece recluido tras su reciente arresto y puesta en libertad provisional.

Nuevas líneas de investigación

La Policía estaría contactando con antiguos guardaespaldas de Andrés para que revelen cualquier comportamiento inapropiado del que pudieran tener conocimiento. Entre las líneas que se investigan figuran un supuesto traspaso de información gubernamental a Epstein durante la etapa en la que Andrés ejercía como representante especial para el comercio internacional, así como presuntos traslados de jóvenes a su residencia.

Fuentes próximas al caso señalan que lo conocido hasta ahora podría ser “la punta del iceberg” y que podrían salir a la luz más datos comprometedores, no solo sobre el príncipe, sino también sobre su entorno más cercano.

La línea de sucesión, en el punto de mira

Paralelamente, el Gobierno británico estudia la posibilidad de promover una ley que excluya formalmente a Andrés de la línea de sucesión al trono. Actualmente ocupa el octavo lugar, por detrás del príncipe Guillermo, sus tres hijos, el príncipe Harry y los dos hijos de este.

Aunque fue despojado del tratamiento de 'Alteza Real', del ducado de York y de otros títulos, y apartado de la vida pública, Andrés mantiene sus derechos sucesorios. La razón radica en que la sucesión al trono está regulada por leyes parlamentarias históricas, por lo que solo una norma aprobada por el Parlamento podría retirarle esa condición.

La presión social es creciente. Según una encuesta, el 82% de los británicos considera que el hermano del actual rey no debería permanecer en la línea de sucesión.