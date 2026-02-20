Proyecto Vigía: El rastro de drogas y fármacos que dejamos al tirar de la cadena

Sandra Mir 20 FEB 2026 - 15:05h.

El proyecto Vigía analiza las aguas residuales para conocer qué drogas y fármacos se consumen en cada ciudad.

Los datos desvelan que aumenta el consumo de ansiolíticos y de analgésicos.

Se llama proyecto Vigía y analiza las aguas residuales para conocer qué drogas y fármacos se consumen en cada ciudad. Y, atención, porque los ultimos datos indican que aumenta el consumo de ansiolíticos y de analgésicos.

Cuando tiramos de la cadena dejamos un rastro que encierra mucha información. Una huella que recorre, en el caso de Madrid, 4.500 kilómetros por la red de alcantarillado. Esas aguas residuales llegan hasta 17 estaciones depuradoras donde se analizan las drogas y los fármacos. Entre las que se han encontrado hay 7 tipos de drogas ilegales, desde cannabys hasta cocaína pasando por MDMA.

Pero también fármacos que suelen ingerirse de forma abusiva como todo tipo de ansiolíticos (Escitalopram, Alprazolam) y medicamentos contra el dolor ( Benzocaína, Buprenorfina).

Y son estas sustancias porque ya hay antecedentes de consumo en España. segun el informe del plan nacional sobre drogas en aguas residuales de 2024 en España. Lo más consumido es la cocaína seguida del cannabis y en tercer lugar mdma. Y se ha detectado un abuso de en todas las regiones convirtiéndonos en los mayores consumidores de estos fármacos del mundo. En concreto en Madrid, en 2022 el río Manzanares fue uno de los más contaminados de Europa por ansioliticos como el escitalopram.

Y por eso se hacen estas mediciones para actuar mediante planes de Salud Pública dirigidos hacia el problema en concreto y atajarlo cuanto antes.