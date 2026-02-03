La adicción a internet es mayor que la del tabaco, las drogas y el alcohol

Beatriz Benayas 03 FEB 2026 - 23:10h.

Frente a un riesgo de consumo de cannabis de 15 puntos, el de la adicción a redes es mayor, de 18.

Ante un riesgo de borracheras de 20 puntos, el de uso adictivo de internet es de 26.

Compartir







El uso de internet es algo tan cotidiano en nuestras vidas que el 98% de toda la población, desde la adolescencia a la vejez, lo utiliza con fines lúdicos, aunque no del mismo modo. Ni con la misma intensidad.

Según el último informe oficial de adicciones, los adolescentes son, con diferencia, los que más horas pasan delante de la pantalla por ocio, seis horas largas en días de fin de semana a los 14 años y de 7 horas en adelante a partir de los 15.

Este informe señala que la probabilidad de que ese uso termine causando problemas es mucho mayor entre los adolescentes que en el resto de la población. Más de un 11% de riesgo de los 15 a los 24 años que luego baja drásticamente conforme sube la edad.

¿Y es comparado el riesgo de adicción a las pantallas con el de otras sustancias? Sí, es incluso mayor. Un informe de Sanidad ha medido la correlación entre alcohol, cannabis y tabaco y el uso adictivo de internet. Ante un riesgo de borracheras de 20 puntos, el de uso adictivo de internet es de 26. Frente a un riesgo de consumo de cannabis de 15 puntos, el de la adicción a redes es mayor, de 18. Y ante un riesgo de consumir tabaco a diario de siete puntos, el de engancharse a las pantallas está dos puntos por encima.